La forma en la que organizas tu hogar es fundamental para mantener la abundancia, de hecho, hay creencias en las que se resalta, la forma en la que mantienes tu casa y apariencia son clave para atraer dinero, eso quiere decir que si hay armonía en tu entorno y en tu vida, también lo habrá en tu economía.

Aunque suene rara esta referencia, si hay algo en lo que Porfirio Díaz tuvo razón fue en su lema “orden y progreso”, y es que muy alineado con el Feng Shui, el político sabía que para que la prosperidad abundara se requería orden, justo los principios del Feng Shui, filosofía milenaria que plantea que para atraer energías positivas se requiere armonía.

¡Descubre qué le depara a tu horóscopo esta semana con Mika Vidente!

Y para atraer esta abundancia financiera es necesario mantener el orden desde la casa, de acuerdo con la arquitecta y psicóloga Loreto Barrios, la organización del hogar es importante para tener un mejor humor, ya que esta armonía en dicho entorno “es una dimensión más del ser humano”, y además de generar bienestar, puede ayudar a mover energías para que llegue más dinero a la casa.

Pero, ¿cómo es que tienes que organizar tu espacio? Aquí te vamos a enseñar como acomodar los muebles de tu casa para atraer el dinero.

¿Cómo acomodar los muebles de la casa para atraer el dinero?

De acuerdo con el sitio web “Mi Casa Organizada”, lo ideal es que en casa, los muebles que tengas sean un solo color o que la mayoría sea de un mismo paquete de tonos, ya que el objetivo es mantener el orden en los espacios, y esa armonía se genera desde la vista, por ello, cada habitación debe tener combinaciones adecuadas.

Si tienes repisas, organízalas por tamaños que estén espaciadas, en ellas solo pon cosas que realmente utilices, y si quieres poner adornos, cuida que combine con el espacio y que tampoco se llene de tantos elementos.

Los muebles irán pegados a la pared y aquellos que estén al centro como mesitas, deben tener no más de 2 elementos, ya sean adornos, libros o fotos, además, evita los manteles, ya que pueden acumular polvo; sobre este punto, tienes que mantener siempre bien limpios tus espacios, eso implica tus muebles, procura sacudirlos a diario para alejar el polvo.

Si tienes librero, cuida que todo esté bien organizado y que no haya elementos que no deban ir además de libros y algún adorno, en tus mesitas puedes colocar una foto, tus percheros no deben tener más de 3 prendas y en recibidores con zapatera no más de un par de calzado, tener todo esto ordenado ayudará a que la energía camine y el dinero comience a llegar.