¿Cómo activar el modo coquette en WhatsApp? ¡Te lo contamos!

WhatsApp es una de las aplicaciones más populares que la gente adora tener en sus teléfonos móviles. A través de ella, no sólo puedes chatear con todos tus amigos, sino también enviar divertidos GIF, stickers animados y compartir las últimas tendencias. Uno de los últimos éxitos en las redes sociales es el “modo coquette”, y si quieres aplicarlo a tu WhatsApp, en este artículo te enseñaré un truco para hacerlo realidad.

Lo primero que debes saber es que WhatsApp no tiene una opción para activar el “modo coquette” de forma nativa, sino que necesitarás una aplicación externa para personalizar tu plataforma de mensajería. Sin embargo, es importante tener en cuenta que WhatsApp no recomienda el uso de aplicaciones externas para estos fines, ya que no cumplen con los protocolos de seguridad de la plataforma. Por lo tanto, es fundamental que tomes precauciones al realizar este tipo de acciones.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

¿Cómo activar el “modo coquette” en WhatsApp?

La aplicación que necesitarás en este caso es Nova Launcher, que puedes encontrar en la tienda de aplicaciones de tu dispositivo. Una vez que la tengas instalada, podrás comenzar con el proceso. A continuación, te explico cómo activar el “modo coquette” en WhatsApp:

Configura Nova Launcher según tus preferencias una vez que la hayas instalado. Busca y descarga una imagen del emoji de moño rosa o de algún moño coquette que te guste en formato PNG. Desde Nova Launcher, busca WhatsApp y presiona el ícono de la aplicación. Luego, toca en “Editar”. Vuelve a tocar el ícono de WhatsApp y busca la imagen que descargaste desde la Galería, Google Fotos o la carpeta “Archivos”. Ajusta la imagen al tamaño que prefieras y toca en la opción “Listo”. Verás que el ícono de la aplicación se actualizará al modo coquette con el moño que elegiste.

También te puede interesar: Esta es la razón por la que WhatsApp suspenderá tu cuenta el 31 de enero

Así de sencillo es activar el modo coquette en WhatsApp y personalizar su ícono a tu gusto. Recuerda seguir las recomendaciones de seguridad de WhatsApp y tener precaución al utilizar aplicaciones externas. ¡Disfruta de tu WhatsApp coquette!