¿Cómo alejar las malas vibras mientras estás durmiendo?

Al dormir bajamos nuestras defensas y las malas vibras pueden entrar y estropear nuestra buena energía. Por ello, el Feng Shui ha revelado cuál es el truco milenario que nos ayudará a protegernos de lo negativo y además nos garantizará tener un buen descanso con el que recuperemos fuerza para afrontar un nuevo día con toda la actitud positiva.

Aleja las malas vibras mientras duermes con este truco del Feng Shui

De acuerdo con expertos en Feng Shui, este ritual para alejar las malas vibras mientras duermes es uno de los mejores guardados por milenios dentro de conocedores de esta filosofía oriental. Se trata de un truco muy sencillo que surge como alternativa para ayudarnos a dormir bien y descansar a través de un sueño pleno en el que también nos estaremos protegiendo de la energía negativa.

Si recientemente te despiertas de la nada por la madrugada, no has podido dormir por la ansiedad y el insomnio o sientes que al despertar no descansaste lo suficiente la noche anterior, es posible que te estés llenando de vibras negativas, estas pueden ser por envidias o por malos pensamientos.

Según el poderoso truco que revelan expertos en el Feng Shui los pasos a seguir son simples y sencillos. En un primer lugar deberás ubicar cuál es el lado de la cama en el que duermes más, una vez localizada esta zona deberás hacer una rutina de sueño, alejar los aparatos eléctricos de tu espacio de descanso y quizá leer o meditar unos 15 o 30 minutos antes de ir a la cama.

El siguiente paso que te ayudará a alejar las malas vibras mientras duermes es tomar tus sandalias y colocarlas una sobre la otra formando una cruz en el piso a lado de tu cama, este símbolo mantendrá la mala energía de tu cuerpo mientras duermes y te encuentras vulnerable. Según el Feng Shui, su éxito y eficacia es inmediato.