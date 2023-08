Así puedes alejar a los mosquitos de tu casa sin insecticida

No es novedad que la mayoría de los insectos prefieren la temporada de calor para hacer acto de presencia y los mosquitos no son una excepción. Por lo regular, acudimos a los repelentes o insecticidas para deshacernos de su molesto zumbido y evitar picaduras. Pero en caso de no conseguir una alternativa comercial, existen ingredientes naturales que sirven para alejar a los mosquitos.

Estos son los ingredientes naturales para alejar a los mosquitos sin insecticida

Tomillo

El aceite de tomillo es una gran opción natural para alejar a los mosquitos. En caso de que quieras utilizarlo, solo es cuestión de triturar las hojas de tomillo hasta obtener el aceite y en cuanto lo apliques, podrás ver cómo los mosquitos se alejan.

Sin embargo, considera que este tipo de aceites no deben aplicarse directamente sobre la piel, ya que lo mejor es diluir el aceite de tomillo con otro portador como el aceite de almendras. Aunque si tienes alguna condición médica en la piel, antes de aplicar este repelente natural, lo mejor es consultar con un especialista.

Lavanda

Esta planta conocida por su agradable aroma, igual puede utilizarse para alejar a los mosquitos sin insecticida, especialmente con aquellos en etapa adulta. Y es que, la lavanda posee propiedades analgésicas, antifúngicas y antisépticas, por lo tanto, no solo ahuyenta a los mosquitos y previene su picadura, también es capaz de reducir la inflamación y calmar la piel irritada.

Citronela

Seguramente no es la primera vez que lo escuchas, puesto que, la citronela es una de las soluciones naturales más famosas para alejar a los mosquitos. De hecho, es tan efectiva que si decides plantarla en tu jardín o tener velas con su aroma en el interior de la casa sería suficiente para que se vayan.

Ahora bien, en caso de querer hacer por tu cuenta un repelente con citronela, estos son los pasos:



Pon a hervir medio litro de agua.

Una vez que comience a hervir, añade 5 hojas de citronela.

Espera a que se enfríe.

Cuela la mezcla para sacar las hojas de citronela y obtener solamente el líquido que servirá para alejar a los mosquitos.

Agrega el líquido en un atomizador.

