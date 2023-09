¿Cómo alisar el cabello si no tienes plancha? El truco definitivo

El bicarbonato de sodio es uno de los elementos caseros más adaptativos, incluso puede ser utilizado para alisar el cabello si no tienes plancha o no quieres abusar de ella. Recordemos que el calor de estos aparatos con el tiempo pueden causar daños en el cabello, por lo que no estaría de más conocer alternativas más naturales para lucir tu cabello.

Recurrir a los beneficios capilares del bicarbonato de sodio para alisar el cabello si no tienes plancha no solo es más económico, sino que no te quitará mucho tiempo. En este sentido, la idea es formar una pasta uniforme con una cucharada de bicarbonato y media taza de agua. De ahí, solo tienes que aplicarla sobre el cabello estando húmedo, entre suaves masajes desde la raíz hasta las puntas. Una vez que transcurren 15 minutos, hay que enjuagar con agua fría.

El efecto que tiene el bicarbonato de sodio y que lo vuelve una opción para alisar el cabello si no tienes plancha radica en que logra suavizar el cabello y volverlo más manejable. Específicamente, este ingrediente relaja las fibras capilares, reduce el encrespamiento y el frizz.

Más opciones para alisar el cabello si no tienes plancha

En caso de que los beneficios del bicarbonato de sodio para alisar el cabello si no tienes plancha no logren ayudarte o convencerte, igualmente puedes recurrir a ingredientes como: la avena, el aloe vera, el aceite de jazmín y de oliva.

Por un lado, la avena contiene fibras dietéticas, fitoquímicos, grasas saludables y vitaminas y minerales que aportan significativamente a la vitalidad del cabello. Mientras que, el aloe vera es muy utilizado en tratamientos para problemas en el cuero cabelludo.

Por otro lado, el aceite de jazmín y de oliva son fuente de antioxidantes y antiinflamatorios que ayudan a la piel. Sin embargo, al cabello ofrecen propiedades hidratantes y protectoras de ahí que funcionen para alisar el cabello si no tienes plancha.

