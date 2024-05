Es muy necesario saber preservar nuestra indumentaria pues al hacer esto alargas su periodo de vida o de utilidad (como más quieras llamarlo). Agreguemos que al hacer esto evitas gastos innecesarios en prendas como en definitiva puedes mantener una economía más ordenada. Dicho esto, comentemos algo que puede ser una gran ayuda como el hablar sobre la manera de blanquear la ropa sin usar cloro.

Es cierto que mantener la ropa blanca sin manchas puede ser una tarea un tanto difícil. Consideremos que en general se incorpora al cloro para erradicar esos elementos pero es también un hecho que este producto contiene sustancias químicas que a largo plazo pueden dañar las telas. En definitiva, es una buena alternativa y tal vez muy implementada pero puede terminar saliendo mal su implementación así que profundicemos en este caso hablando sobre otro recurso que puede ser de gran ayuda.

¿Cuál es la manera de blanquear la ropa sin usar cloro?

El percarbonato de sodio puede ser una buena idea. Se trata de un compuesto químico natural que trabaja liberando oxígeno mientras entra en contacto con el agua. A partir de esa situación se pueden blanquear y desinfectar los tejidos sin dañar las prendas.

Considera que este elemento viene en forma de polvo blanco granulad. Se implementa como blanqueador y se dice que es una opción más natural debido a que se descomponen en sustancias no tóxicas y termina por contribuir al medio ambiente. Para usarlo debes colocar las prendas en remojo para después añadir el percarbonato (una taza cada 3.8 litros de agua) y un poco de jabón neutro. Procura dejar actuar el producto por la noche para luego lavar la ropa como lo haces habitualmente. En caso que la mancha persista puedes formar una pasta con percarbonato y agua para agregarla sobre la zona.

Para finalizar, digamos que este objeto puede utilizarse para lavar ropa de color y terminará de desinfectar las prendas. Ahora bueno, ten en cuenta que no se puede utilizar para cualquier cosa y entre ellas no es nada aconsejable implementarlo sobre el aluminio, superficies lacadas o enceradas o pintadas, no mezclar con ácidos en un recipiente cerrado ni en ropa delicada ya que podría sacar su color original.