¿Cómo defenderte del mal de ojo? El ritual que alejará la mala vibra de tu vida

Si tienes pérdida de apetito, menos energía, vómitos, ganas de llorar sin causa o dificultades para dormir, y se han descartado situaciones médicas o psicológicas como el estrés, entonces es probable que seas víctima del mal de ojo”, una situación que ocurre cuando una persona le desea el mal a otra ya sea por celos o envidia, que afecta tanto a grandes como a chicos.

Esta mala vibra se recibe a través de la energía que transpira y emite la persona que desea el mal, y puede afectar la calidad de vida de la víctima, ya que funciona como una especie de maldición que quebranta el espíritu, por eso es importante proteger ante este tipo de ataques, ya que una vez se tiene, es más difícil liberarse de esa energía.

En caso de que sientas que tú o alguien de tu familia ha sufrido del mal de ojo, es importante que tomes medidas de inmediato y se defiendan, para ello vamos a compartirte un ritual de protección que les servirá para combatir ese mal, y protegerse ante cualquier nuevo ataque.

Ritual para protegerte del mal de ojo y alejar la mala vibra

Lo primero que vas a hacer es tomar un huevo, con toda la intención de liberar a la persona que sea víctima del mal de ojo, vas a recorrer todo su cuerpo con el huevo y vas a desear que este absorba todo lo malo y que todo lo que haya llegado con mala intención se quede atrapado y sea devuelto.

Una vez termines no se te ocurra abrir el huevo, con mucho cuidado lo vas a tirar la coladera, si no cabe, entonces intenta echarlo a la taza del baño sin que lo veas, tapa la taza y deja que el drenaje lo jale, lo importante es que si el huevo se abre tú o nadie de tu familia lo vea o lo toque, sino la energía mala que sacó se les puede volver a adherir.

Repite el proceso pero ahora contigo, si tú fuiste quien hizo la limpia, si alguien más la hizo, tendrá que limpiarse también para evitar que haya jalado alguna mala energía, una vez termines persigna 3 veces la frente de la persona que fue víctima del mal de ojo y la tuya y reza esta oración:

“Yo te curo con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo te libero de toda atadura y mal. Que a quien desea la tempestad se le devuelva 3 veces 30 por el amor de la Trinidad, que así sea”.

Para protección

Una vez terminen el ritual de liberación, van a continuar con la protección, para ello es necesario conseguir algunas cosas, 2 cocos cerrados, una pulsera roja para cada miembro de la familia, 1 espejo y agua bendita, esta la puedes obtener en la iglesia más cercana.

Cuando tengas el agua, con esta vas a bendecir tus pulseras y los cocos, las pulseras pueden ponérselas y traerlas consigo todo el tiempo para evitar el mal de ojo, mientras que los cocos los vas a colocar en la entrada principal de su casa para que cuando alguien entre con una mala vibra el coco la absorba, y una vez notes que los cocos se hacen feos, tíralos y pon un par nuevos.

En tanto, el espejo colócalo también en la puerta, este será para reflejar las malas vibras y si alguien que llegue les desea el mal, no solo no los afectará a ustedes sino también se le regresará, piensa que no es venganza, simplemente cada quien recibe lo que siembra.