¿Cómo desaparecer el Wi-Fi de tu casa?

Es justo destacar que este medio constituye una herramienta fundamental para millones de personas en su trabajo, también para el ocio o cualquier otra actividad de la vida diaria. Es un hecho que ha llegado para quedarse. Por eso, vamos a contarte cómo puedes desaparecer el Wi-Fi de tu casa.

Es una realidad que casi todas las contraseñas de Wi-Fi que no sean de uso público, cuenten con una clave de seguridad con la finalidad de que no cualquier persona pueda conectarse a ella. No obstante, son comunes actualmente las aplicaciones, videos o trucos que se realizan para acceder al Internet ajeno de manera no autorizada.

¿Cómo desaparecer el Wi-Fi de la casa?

Empecemos diciendo que, este truco te protege de terceros, pero también es un hecho que los profesionales de la informática, como los hackers no tendrán contratiempos para hallarla y hacer algún tipo de daño.

Para desaparecer el Wi-Fi de tu casa, ten en cuenta que cada red inalámbrica tiene un identificador específico que es de apoyo para navegar. Aquí se presenta un problema, pues si se modifica la configuración del router para detener la transmisión, se deberá hacer la conexión a la red de manera manual, algo que ocupa tiempo.

Si lo anterior no es un problema, entonces el paso a paso es el siguiente: accede a la configuración de tu router ingresando la dirección IP en el navegador; encuentra la sección que diga Inalámbrico.

Configuración inalámbrica o similar y luego te aparecerá una opción que diga Avanzado, donde deberás hacer clic; ahí aparecerá un apartado que dirá SSID o un apartado con esta palabra, y ahí deberás seleccionar la opción para hacer las modificaciones pertinentes.

En este espacio, saldrá la posibilidad de modificar el SSID, ya sea cambiar el nombre u ocultarlo; luego ya dependerá qué quieras hacer, si le das en la casilla para ocultar o habilitar.