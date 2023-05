Wi-Fi: ¿Cómo saber si una conexión a internet es segura?

La tecnología avanza a pasos agigantados y cada vez es más común que un dispositivo móvil se pueda conectar a internet en cualquier parte del planeta. Gracias a que este servicio es cada vez más frecuente, se puede acceder a cualquier sitio ya sea por ocio o como parte del trabajo. Lo que pocos saben es que en ocasiones las redes Wi-Fi desde donde se accede no siempre es confiable y puede poner en riesgo datos personales.

¿Qué se debe hacer antes de conectarse a una red Wi-Fi desde un móvil?

Antes de conectarse a una red Wi-Fi es importante saber si esta tiene o no contraseña y el tipo de tipo de cifrado que usa. Aunque esto no garantiza que sea una red completamente segura, por lo menos se sabrá de antemano que cualquier persona puede acceder a ella, lo que te dará una idea de si vale la pena o no arriesgarse.

Un claro ejemplo de un posible robo de datos son las redes Free WiFi que hay en varios sitios públicos de la ciudad como el metro o en el aeropuerto.

¿Cómo saber si la red Wi-Fi es segura desde un móvil?

Desde un teléfono Android se acude a la pestaña de ‘Ajustes’, después ‘Conexiones’, se elige la opción de Wi-Fi y se va directo a los Ajustes. Aparecerá una nueva ventana con ciertos datos e información, por lo que se debe ir a ‘Seguridad’.

Lo ideal es conectarse a una red WPA-3, pero aun así es un cifrado seguro que implica que un atacante no podrá adivinar la contraseña y entrar en esa red inalámbrica sin permiso.

Si tuviera un cifrado antiguo como el WEP, se estaría en riesgo ante alguna persona que pueda estar interesada en obtener la contraseña y entrar a la red.

Una de las mejores opciones para navegar por redes públicas es emplear un programa VPN, la cual se encarga de cifrar la conexión ya que todo lo que se envíe o se reciba o recibas viajará en una especie de túnel sin que algún intruso revise el contenido. Aunque hubiera intrusos en esa red inalámbrica, no podrían ver lo que estás intercambiando.

Aunque estas puedan proveer de seguridad en su navegación en espacios públicos, lo más recomendable es no realizar pagos, compras o envíos de dinero en estos sitios para evitar algún problema de seguridad.