Deshazte de los ratones de tu hogar con estos métodos

Existen muchas alternativas para deshacerte de los ratones, sin embargo, la mejor forma de eliminarlos siempre será tener higiene en tu hogar, mantener todo organizado y procurar no dejar alimentos al alcance de estos, incluso hablando de basura te recomiendo siempre tenerla cerrada dentro de un bote que no permita el acceso de estos para que no proliferen cerca de tu hogar o dentro del mismo.

Por otro lado, si a pesar de tomar todas las medidas higiénicas estos roedores siguen en tu hogar puedes optar por alguno de los siguientes métodos:

En el Mercado de Sonora te ofrecen dietas mortales.

Sellado y limpieza: Cierra todas las posibles entradas de ratones en tu hogar. Inspecciona y sella grietas, huecos y aberturas en paredes, pisos y techos. Mantén el área libre de desechos y basura que puedan atraer a los ratones.

Cierra todas las posibles entradas de ratones en tu hogar. Inspecciona y sella grietas, huecos y aberturas en paredes, pisos y techos. Mantén el área libre de desechos y basura que puedan atraer a los ratones. Trampas para ratones: Utiliza trampas para capturar ratones. Las trampas de resorte clásicas, trampas de pegamento y trampas electrónicas son opciones comunes. Coloca las trampas en áreas donde los ratones se mueven con frecuencia, como a lo largo de las paredes, cerca de madrigueras y donde hay rastros de actividad.

Utiliza trampas para capturar ratones. Las trampas de resorte clásicas, trampas de pegamento y trampas electrónicas son opciones comunes. Coloca las trampas en áreas donde los ratones se mueven con frecuencia, como a lo largo de las paredes, cerca de madrigueras y donde hay rastros de actividad. Cebo venenoso: Los cebos venenosos son otra opción, pero deben usarse con precaución. Si decides usar cebos venenosos, asegúrate de colocarlos en áreas inaccesibles para niños y mascotas. Además, sigue las instrucciones del fabricante y verifica las regulaciones locales.

Los cebos venenosos son otra opción, pero deben usarse con precaución. Si decides usar cebos venenosos, asegúrate de colocarlos en áreas inaccesibles para niños y mascotas. Además, sigue las instrucciones del fabricante y verifica las regulaciones locales. Gatos y perros: Tener un gato o un perro puede ayudar a mantener a raya a los ratones. La presencia de un depredador natural puede disuadir a los roedores de acercarse a tu hogar.

Tener un gato o un perro puede ayudar a mantener a raya a los ratones. La presencia de un depredador natural puede disuadir a los roedores de acercarse a tu hogar. Mantén la vegetación alejada: Recorta los arbustos, hierbas y vegetación que se encuentre alrededor de tu casa para reducir los posibles escondites de los ratones.

Recorta los arbustos, hierbas y vegetación que se encuentre alrededor de tu casa para reducir los posibles escondites de los ratones. Métodos ultrasónicos: Los dispositivos ultrasónicos emiten sonidos que se cree que repelen a los ratones. Sin embargo, su efectividad es cuestionable y puede variar.

Los dispositivos ultrasónicos emiten sonidos que se cree que repelen a los ratones. Sin embargo, su efectividad es cuestionable y puede variar. Profesionales del control de plagas: Si la infestación es severa o persistente, considera contratar a profesionales del control de plagas. Ellos tienen experiencia en identificar, tratar y prevenir infestaciones de roedores de manera segura y efectiva.

Por último te dejo una alternativa a los métodos convencionales, la cual consiste en usar una trampa de rejilla cuya función es la siguiente: cuando los roedores entran a la trampa se cierra la puerta y quedan atrapados dentro de la misma sin sufrir daño alguno, después de atraparlos puedes liberarlos en una zona que no represente un riesgo para la sociedad y que también se encuentre lejos de tu casa.