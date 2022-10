¿Cómo elegir un par de tenis que funcionen para toda ocasión?

¿Prefieres ahorrar en lugar de buscar un par de tenis para cada ocasión? ¡Esta guía es para ti! Porque es claro que en esta economía mantener nuestros pies cómodos yendo a correr o al gym, o saliendo de fiesta por la noche, puede ser algo un poquito tedioso y complicado, sobretodo a la hora de desembolsar.

Y es que hay que admitirlo, en esta vida que requiere que hagamos cosas muy rápido y que a veces nos exije andar corriendo de un lado a otro, en esos casos lo mejor es tener un par de sneakers que sean los perfectos aliados a la hora de que querramos acudir a todos lados con ellos.

Ahí te van mis mejores tips al momento de ir a la tienda para encontrar los tenis perfectos, lo primero que hay que checar es la caña, esa parte del tenis que te cubre el tobillo y que muchas veces nos puede cortar si no usamos los calcetines correctos, si lo que buscas es más confort, lo mejor para ti será una que sea lo bastante acolchonada.

Otra cosa importante es la suela, ¿a quién no le molesta que después de estar mucho tiempo de pie los talones empiezan a doler porque no tenemos unos tenis con buena suela? Pues a la hora de comprar tus sneakers tienes que asegurarte que la suela sea lo suficientemente gruesa para que, cuando comience el desgaste, no sea tan extremo y te puedan seguir durando mucho tiempo.

¿Alguna vez has pensado en la lengueta? Yo sé que parece que es algo que no importa cuando decides buscar tenis prácticos pero, en realidad, son un elemento básico y clave para la formación de unos buenos tenis, el tip es simple: entre más acolchada, mejor, porque esa lengueta ayuda a que tu pie esté mejor sujeto.

Y tal vez te pueda parecer un poco exagerado pero en realidad siempre es importante leer en qué tipo de tela están fabricados tus tenis, hay unas que son mejores que otras y que, incluso, duran muchísimo más tiempo, incluso si los mojas o los utilizas diario.

Sé que podrían parecer tips que te harían quedar como una persona muy especialita a la hora de buscar tus tenis, pero te juro que cada uno de ellos harán la diferencia y, así, podrás encontrar el par de sneakers perfectos para toda ocasión.