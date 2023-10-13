El truco con papa para eliminar las ojeras en unos minutos.

La aparición de las ojeras no siempre es causa de llevar días sin dormir bien y sufrir estrés, en algunas personas salen por factores genéticos. Si bien, el maquillaje puede disimularlas, lo cierto es que al ubicarse alrededor de los ojos, muchos no se sienten cómodos. Afortunadamente, existe un truco natural y económico para eliminar las ojeras.

El protagonista del truco que te presentaremos es la papa, una verdura muy adaptable a sabores y utilizada en diferentes platillos. Finalmente, ¿a quién no le gustan las papas fritas? Sin embargo, este tubérculo esconde propiedades que pueden ser aprovechadas para eliminar las ojeras y fortalecer la salud de la piel del rostro.

Programa 07 marzo 2023 Parte 1 | Ponte Bonita: Maquillaje con hojuelas.

Dicho de otro modo, la papa es capaz de eliminar las ojeras, reducir la hinchazón y hasta aclarar la piel por sus propiedades antiinflamatorias.

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¿En qué consiste el truco con papa para eliminar las ojeras?

Primero que nada, necesitas reunir 1 papa, un rallador y un par de gasas o almohadillas de algodón. Posteriormente, sigue estos puntos:



Lava bien la papa y comienza a pelarla. Como la pondrás sobre tu rostro, es muy importante que esté libre de suciedad y residuos. Ralla finamente la papa con el rallador. Utiliza las almohadillas de algodón o corta la gasa en dos trozos a modo que logren cubrir bien la zona de las ojeras. Coloca las finas ralladuras de papa en el centro de los trozos de gasa o almohadillas de algodón. Ve a recostarte y acomoda la gasa o almohadillas sobre las ojeras. Espera a que transcurran alrededor de 15 a 20 minutos. Retira las gasas o almohadillas cuidadosamente y procede a lavar tu cara con agua tibia.

Como puedes ver, el truco con papa para eliminar las ojeras es un procedimiento muy sencillo en el que no necesitas invertir una gran cantidad de tiempo y dinero. Aunque, para mejores resultados, se sugiere repetir el tratamiento unas 2 o 3 veces a la semana y no olvidar hidratar la zona alrededor de los ojos con crema facial después.

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