Luis le ofrece una disculpa a Antrax tras haberlo acusado de robar sus panes en MasterChef 24/7

Aunque Luis no cocinó en la gala de salvación de MasterChef 24/7, el participante fue tema de conversación debido a que había acusado a Antrax de robar sus panes de cara al reto del jueves de delantales negros; sin embargo, el tema dio un giro inesperado, pues Claudia Lizaldi reveló que los bollos quedaron ocultos por la bandeja de Claudia y que se quedaron en el mismo lugar, por lo que el conductor de "Notibola" aseveró que se disculparía con el actual portador del Pin del Chef.

"Te pido una disculpa de verdad": Luis cumple su palabra

De regreso al Mundo MasterChef y después de presenciar la propuesta de matrimonio de Ismael, el cocinero con mandil negro decidió acercarse a Antrax en uno de los cuartos para ofrecer la disculpa que había prometido públicamente en la gala de salvación.

Luego de disculparse, el portador del Pin del Chef aceptó el gesto de Luis, no sin antes preguntarle si realmente pensó que él había hurtado los panes, a lo que el conductor de "Notibola" apuntó que sí.

Aunque aceptó la disculpa, Antrax volteó a ver una de las cámaras del Mundo MasterChef y se mostró pensativo. Momentos después, aseguró que fue una "noche de paz" y exhortó al público que sintonizaba la transmisión 24/7 del reality show a que "hagan el amor, no la guerra".

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al séptimo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Julio, Daniela, Flor, Emmanuel, Ismael, Diego, Luis, Nora, Ramahá y Camila; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 28 de junio.

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