“Voy a tirar a matar": Antrax ya tiene en la mira a los cocineros de MasterChef 24/7 que castigaría este domingo

Se le termina el tiempo a Antrax para usar las tarjetas de castigo que consiguió junto con el Pin del Chef; sin embargo, todo parece indicar que este domingo hará uso de todas durante la gala de eliminación y que ya definió a los cocineros que se convertirán en sus víctimas.

Luego de la gala de salvación y la definición de todos los cocineros que portan mandiles negros, Ixdit le pidió a Antrax que discutieran los siguientes pasos de su estrategia grupal debido a que cuatro miembros de las "Guapas del barrio" corren peligro de salir de MasterChef 24/7.

Tras intercambiar opiniones sobre los cocineros con mayor riesgo de ser eliminados del reality show, las tarjetas de castigo fueron el tema de conversación y es que cabe recordar que incluso Poncho Cadena le preguntó a Antrax si se quedaría con esos "ases bajo la manga", a lo que el portador del Pin del Chef le aseguró que "los traía cargando"; sin embargo, también señaló que estaba esperando el momento oportuno.

Cuando Ixdit cuestionó si ya tenía algunos nombres para aplicarles los castigos, Antrax apuntó que tiene en la mira a Luis y Julio, pues "va a tirar a matar", pero también le dejó en claro que no es una decisión definitiva.

Además, los cocineros también hablaron sobre los aliados que deberían practicar en la cocina oculta para llegar bien preparados a la gala de eliminación del próximo 28 de junio.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al séptimo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Julio, Daniela, Flor, Emmanuel, Ismael, Diego, Luis, Nora, Ramahá y Camila; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 28 de junio.

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