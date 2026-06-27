“Me voy a autosabotear": Ramahá ya definió su estrategia para el siguiente domingo de eliminación de MasterChef 24/7

Luego de que quedaran definidos los diez cocineros que corren peligro de salir de MasterChef 24/7 el próximo domingo 28 de junio, los participantes ya tienen en mente lo que harán para llegar a la séptima semana del reality show y uno de ellos es Ramahá, quien públicamente compartió lo que quiere preparar en la siguiente gala de eliminación.

A la hora de la cena, el yucateco se valió de las cámaras del Mundo MasterChef para mandarle un mensaje a Lylo Fa, la influencer que participó en MasterChef Celebrity México: Generaciones, y es que le hizo saber que espera que el reto final del domingo sea preparar un platillo libre, por lo que haría unos papadzules en su honor a los que llamaría "La revancha de Lylo Fa".

Cabe señalar que cuando Antrax le hizo saber a Ramahá que no sabe si el reto final será libre y que existe la posibilidad de que suba al balcón antes, el cocinero le aseguró que buscará autosabotearse con tal de preparar la receta con la que se despidió la influencer de la pasada edición de MasterChef.

Más tarde, Ixdit y el actual portador del Pin del Chef discutieron los siguientes pasos de su estrategia grupal y es que cuatro miembros de las "Guapas del barrio" portan mandiles negros, incluido el propio Ramahá.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

El próximo domingo conoceremos al séptimo eliminado de MasterChef 24/7 y los cocineros con mandiles negros son Julio, Daniela, Flor, Emmanuel, Ismael, Diego, Luis, Nora, Ramahá y Camila; la transmisión comenzará en punto de las 08:00 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para salvarlo de la eliminación del 28 de junio.

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