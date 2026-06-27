Lista completa de TODOS los cocineros que están en riesgo de Eliminación de MasterChef 24/7 este domingo por los que puedes votar

Como seguramente ya sabrás, la competencia dentro de MasterChef 24/7 ha subido de intensidad, pues la exigencia ha llegado a nuevos niveles que demostrarán los conocimientos aprendidos, habilidad y destreza de cada uno de los participantes del reality de cocina más popular de todo México.

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Durante el transcurso de la semana ya hemos conocido a los participantes que lograron subir al Balcón de la Salvación, por lo que su permanencia dentro de este reality show de cocina está asegurado al menos una semana más.

¿Cuáles son los Cocineros que puedo salvar de MasterChef 24/7 hoy?

De momento, hemos conocido a los primeros salvados tras la Batalla por Equipos que ganó el Equipo Rojo de Daniela Parra, quien tras tener Delantal Negro desde el domingo pasado únicamente pudo salvar a Carmen y Michelle.

Por otro lado, el público a través de votaciones logró que Jazmín subiera al Balcón de la Salvación y los Cocineros con Delantal Negro que podrían salir este domingo 28 de junio son:



Julio

Daniela

Diego

Emmanuel

Ismael

Nora

Flor

Camila

Ramahá

¿Quiénes fueron los Cocineros eliminados de MasterChef 24/7 eliminados hasta hoy 26 de junio de 2026?

Como sabrás, los domingos de Eliminación en MasterChef 24/7 un Cocinero se despide del reality show que pone a prueba las habilidades culinarias de cada participante, por lo que hasta el mínimo error podría significar su adiós de la competencia como ha sido con:

Estos son los eliminados de MasterChef 24/7 de la primera etapa:



Javier “La Chuleta Metalera”

Nash

Arturo

Lula

Ricardo

Pablo

María

Por ello, los votos son de gran importancia en MasterChef 24/7, porque eres tú quien termina decidiendo el futuro de los Cocineros y en un día tan especial como el domingo de Eliminación, todas las decisiones terminan teniendo un gran peso en el rumbo de esta competencia culinaria.