La dolorosa verdad detrás del llanto de Camila en MasterChef 24/7 este viernes 26 de junio

La presión dentro de MasterChef 24/7 ya está alcanzado su punto máximo, y ha quedado demostrado que en la cocina más famosa de México, el talento no lo es todo; pues la fortaleza mental juega un papel definitivo para sobrevivir al juicio de los Chefs.

Este viernes 26 de junio , durante una de las jornadas más cardiacas de la competencia, la atmósfera festiva del "Viernes de Salvación" se desmoronó por completo cuando Camila colapsó emocionalmente y rompió en llanto frente al panel de jueces, exponiendo su vulnerabilidad.

¿Por qué lloró Camila este viernes 26 de junio en MasterChef 24/7?

El momento más crítico de la noche ocurrió cuando Camila se presentó ante los Chefs con una propuesta que llevaba por título un romántico homenaje: "Te amo, Ciudad de México"; sin embargo, el amor plasmado no fue suficiente para rescatar la ejecución técnica, ya que al momento del corte, los chefs descubrieron el peor error que se puede cometer en una noche de eliminación: la carne estaba completamente cruda, no alcanzó el término de cocción y arruinó el concepto entero.

Con las lágrimas escapando y la voz entrecortada, la participante abrió su corazón con una honestidad que conmovió: “Me siento un poco insuficiente con mi platillo, no a la altura del programa y de todo lo que nos han enseñado”, confesó.

La reacción de los Chefs de MasterChef 24/7 ante el llanto de Camila

Lejos de lanzar una crítica severa o destructiva, los Chefs reaccionaron con calidez. La Chef Zahie Téllez tomó la palabra para contener a la participante, recordándole que un programa de televisión jamás va a definir su valor ni su capacidad real, aplaudiendo además el valor que tuvo para expresar sus sentimientos sin filtros.

"Yo no nací siendo una gran chef. Al día de hoy seguimos cometiendo errores; lo importante es que aprendas y te levantes de esta experiencia", compartió Zahie.

Por su parte, el Chef Alfonso Cadena se sumó, pidiéndole que no permitiera que un mal día borrara de su memoria los platos con los que previamente ha deslumbrado. Finalmente, Camila no logró superar este reto y regresó al Mundo MasterChef 24/7 con un delantal negro.