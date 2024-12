Así enfrenta Ángela Aguilar el hate que recibe por casarse con Christian Nodal

Ángela Aguilar , con solo 21 años, ha tenido un año lleno de retos personales, así como profesionales. A pesar de su éxito en la música, su vida privada ha estado en el ojo del huracán, especialmente tras su polémica relación con Christian Nodal , quien se convirtió en padre junto a la cantante Cazzu.

Esta situación desató una ola de críticas en redes sociales, eclipsando sus logros artísticos y generando rechazo en el público. Sin embargo, lejos de derrumbarse, Ángela decidió enfrentar el hate con una herramienta poderosa: la terapia. Aquí te compartimos todo lo que la cantante reveló.

¿Cómo ha manejado Ángela Aguiar las críticas constantes?

en una reciente entrevista, Ángela Aguilar reveló que asistir a terapia ha sido fundamental para su bienestar emocional. La cantante explicó que, gracias a la ayuda profesional, ha aprendido a gestionar los comentarios negativos y a no dejarse afectar por ellos: “Me ha ayudado a entender que no le debo explicaciones a nadie y que las personas importantes en mi vida saben quién soy realmente”, comentó.

En este sentido, también detalló que su psicóloga le ofreció un consejo que se ha convertido en su mantra: “Tratar de controlar algo afuera de ti es psicópata. No seas psicópata”. De acuerdo con la menor de los Aguilar, estas palabras la han ayudado a enfocarse en lo que puede controlar: su bienestar y autenticidad.

¿Cuál es el mensaje de Ángela Aguilar mandó para sus haters?

Ángela ha dejado claro que ya no busca agradar a todos. Admitió que, en el pasado, su impulsividad le jugó malas pasadas, pero ahora se preocupa menos por cumplir con las expectativas ajenas."He aprendido mucho al que me deje de importar el qué dirán. Yo siento que viviía mucho con este miedo y decía, ‘tengo que ser un buen ejemplo’”, expresó. Incluso envió un mensaje directo a sus críticos: “Si les caigo bien, qué bueno, me encanta y si no, también”.

