¿Cómo enviar una ubicación falsa en WhatsApp? ¡Te lo contamos!

Con la llegada de las redes sociales las personas han logrado mantenerse comunicadas con sus seres queridos. No obstante, al mismo tiempo, han creado conexiones con individuos que en ocasiones no conocen en persona o las conocen muy poco. Y es con estos dos grupos de individuos que en ocasiones se puede presentar la situación en la cual te pidan tu ubicación por WhatsApp y no se la quieras negar por temor a lo que la otra persona pueda pensar.

En esta situación lo mejor sería eliminar a esos contactos, después de todo si no son precisamente personas cercanas a ti ¿Por qué quieren saber algo tan personal como tu ubicación? Pero, a veces no es posible hacer esto. Entonces, ¿por qué no evitarlos dándoles lo que quieren saber? Sin que sea verdad, por supuesto.

En WhatsApp, existen dos formas de compartir tu ubicación: puedes adjuntar la dirección de un lugar seleccionándola desde el buscador o enviar el punto exacto donde te encuentras utilizando el GPS de tu teléfono. Aunque ambas opciones mostrarán un punto en el mapa, hay una diferencia notable: WhatsApp muestra las direcciones buscadas con un enlace web, mientras que la ubicación por GPS no muestra esa URL.

Para hacer creer que estás en un lugar específico del mapa y evitar revelar esa información tan privada, puedes crear una ubicación simulada en tu dispositivo Android y adjuntarla en WhatsApp como si fuera tu ubicación real. El proceso no es complicado, te permite ocultar tu ubicación y se envía como si fuera la ubicación auténtica, sin el enlace web. Nadie sabrá que el punto específico en el mapa no es real.

¿Cómo mandar Ubicaciones falsas?

Para enviar una ubicación falsa por WhatsApp, debes seguir estos pasos:



Activa los ajustes de desarrollador en tu dispositivo Android , para hacerlo dirígete a los ajustes, selecciona “Acerca de mi teléfono” y pulsa diez veces sobre el número de compilación.

, para hacerlo dirígete a los ajustes, selecciona “Acerca de mi teléfono” y pulsa diez veces sobre el número de compilación. Luego, instala la aplicación Fake GPS , la cual permite “engañar” a otras aplicaciones haciéndoles creer que estás en cualquier parte del mundo.

, la cual permite “engañar” a otras aplicaciones haciéndoles creer que estás en cualquier parte del mundo. Ahora ve a los ajustes de desarrollador y busca el menú de “Ubicaciones simuladas” y selecciona la aplicación Fake GPS.

y selecciona la aplicación Fake GPS. Posteriormente, abre la aplicación, dale permiso de acceso a los archivos y coloca el punto en el lugar del mapa que desees.

Después presiona el icono de “play” ubicado en la esquina inferior derecha y la aplicación simulará la ubicación que hayas seleccionado.

Enseguida entra a WhatsApp y adjunta la ubicación como normalmente lo haces, pulsando el icono del clip y seleccionando “Ubicación”. De este modo se enviarán las coordenadas GPS falsas que hayas elegido.

Cuando desees detener la simulación, vuelve a abrir Fake GPS y presiona el icono de “pause” situado en la esquina inferior izquierda. Cada vez que quieras enviar una ubicación falsa, solo tienes que repetir este proceso para no revelar tu verdadera ubicación.

Este truco es perfecto para engañar a aquellos que desean saber tu ubicación a toda costa, aunque mi recomendación es que bloquees directamente a esas personas. Nadie tiene derecho a interferir en tu vida privada sin tu consentimiento ni con insistencia.