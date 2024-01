¿Cómo evitar que las chinches piquen a tus mascotas?

Su diminuto tamaño y facilidad para esconderse en las camas, sillones y grietas convierten a las chinches en una posible plaga cuando llegan a tu hogar. Pero lo que las hace más problemáticas y un riesgo para tu salud es su tipo de alimentación hematófaga, es decir, se nutren de cualquier sangre que encuentren a su paso, ya sea la tuya o la de tu perro o gato. Afortunadamente, puedes evitar que las chinches piquen a tus mascotas.

A diferencia de otros parásitos como las garrapatas o las pulgas, las chinches no dependen de las mascotas para sobrevivir. De hecho, estos vampiros pequeños prefieren la sangre humana, ya que la de los perros y gatos es más dura de penetrar y el pelaje incrementa esta dificultad. No obstante, ellos pueden sufrir su picadura, no están exentos.

En este sentido, tal vez puedas evitar que las chinches piquen a tus mascotas, independientemente si es perro o gato, procurando que sus áreas de descanso estén limpias junto al resto de sus pertenencias textiles. Así mismo, estar al pendiente de su pelaje puede servir para descartar la presencia de cualquier otra plaga.

¿Qué hacer si las chinches pican a tus mascotas?

En caso de que no logres evitar que las chinches piquen a tus mascotas, la buena noticia es que con el apoyo de su veterinario de cabecera puedes aliviar los intensos síntomas que genera su picadura. De este modo, el especialista sabrá qué recetar para calmar las molestias.

Si bien, el pelaje y su piel más gruesa los protege contra las chinches y su mordedura, en algunos casos pueden alcanzar la zona cutánea de las mascotas. Por suerte, las complicaciones no van más allá de unas lesiones cutáneas pero como quiera es importante vigilarlos y librarlos de los síntomas.

