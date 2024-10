Querida conductora revela que tiene cáncer: así fue la cirugía a la que se sometió

La famosa conductora Paulina Mercado reveló en días pasados una noticia que conmocionó a todos sus fans, pues aseguró que tiene un tumor cancerígeno en la garganta.

Paulina Mercado aseveró en días pasados que se sometería a una cirugía para extirparle un tumor cancerígeno en la garganta, los detalles fueron dados a conocer en el programa que conduce.

¿Cómo dio a conocer que tenía cáncer?

“Estoy abrazando el proceso, no me queda de otra. Me estaban haciendo un estudio de los huesos, me acosté para que me hicieran un escáner y la doctora que estaba ahí me dijo: '¿Oye Paulina, esa bolita que tienes aquí en el cuello, desde cuando la tienes?’, dije: '¿Qué bolita?’, no me he visto nada, no la había percibido”, reconoció la novia de Juan Soler.

“Es cáncer, es cáncer, en un principio me daba terror decir la palabra cáncer. Decía: ‘Lo que tengo, esto que tengo’, pero me metí a terapia, me metí a medicación, llevo dos semanas con esto”, reveló la conductora, quien además dijo que desconoce el tipo de cáncer que es.

¿Cuál fue el procedimiento quirúrgico al que se sometió? La famosa conductora se sometió a una cirugía ayer 30 de septiembre; sin embargo, sería completamente diferente a cómo comúnmente se llevan a cabo, esto debido al gran tamaño que tiene el tumor.

“Ya está muy grande (el tumor), regularmente te lo quitan por la boca te hacen una abiera acá (por la encía inferior) y te lo sacan por ahí, pero en este caso no me lo pueden quitar por ahí, me lo van a quitar por el cuello porque ya está muy grande, yo siemto que nuestras cicatrices son un mapa de nuestra vida y esta línea me va a recordar para dónde y cómo debo vivir”, recalcó.

¿Cómo se encuentra Paulina Mercado?

La cirugía se llevó a cabo el día de ayer y, a unas horas de que se le practicara, Juan Soler se mostró hermético sobre la salud de su pareja, pero se espera que más tarde se tengan más detalles al respecto.

Cabe mencionar que en 2022 le fue retirado un tumor en la cabeza de forma exitosa, por lo que no es la primera vez que se somete a una cirugía de este tipo.