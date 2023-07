La tecnología en la actualidad es esencial para cada actividad del diario, especialmente cuando se trata de comunicarse, de ahí que los usuarios busquen la mejor aplicación. En esta ocasión vamos a explicar cómo funcionan las historias de Telegram, una de las tantas opciones.

Esta red social ha ido avanzando lentamente a lo largo de estos últimos años y hay momentos en los que ha competido cabeza a cabeza contra WhatsApp. Incluso es una certeza que hay mucho público que ha emigrado a este espacio, en parte a partir de las pocas renovaciones que hasta el año pasado expresaba la aplicación de Meta.

¿Cómo funcionan las historias de Telegram?

Esta función está disponible solo para aquellas personas que tengan Telegram Premium. Es decir, si no la tienes no puedes usarla y si te apetece descargarla. Ahora bien, de todos modos podrás visualizar, responder y reaccionar a quienes compartan hechos de esta índole pero la realidad es que no puedes tu publicar salvo que tengas el elemento en cuestión que te hemos mencionado.

Continuando, si quieres disponer del modo Premium tendrás que pagar por ello (desconocemos cuál sería el precio para México pero en Europa implica un pago de 4 euros y 49 centavos). Y la otra opción radica en que lo obtengas desde el bot que ha programado la empresa así que ahí tienes las opciones a tu alcance.

Cerremos expresando ciertas cuestiones distintivas a diferencia de otros espacios. Si no quieres ver las historias de un contacto específico Telegram te permite ocultarlas indefinidamente. Solo tienes que tocar y moverlo a la pestaña de Ocultos. Por último, a diferencia de WhatsApp, Instagram y Facebook aquí puedes elegir la duración de tus publicaciones. Es decir, podrás hacerlas desaparecer en 24 horas, como ya es usual, pero también en 6, 12 o 48 horas. Si, por otro lado no quieres que desaparezcan nunca puedes destacarlas en tu perfil para que todos puedan verlas al entrar.