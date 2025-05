Pedro Sola critica el look de Shakira durante la Met Gala 2025; ¿qué dijo?

Pedro Sola dio de qué hablar en su participación de este martes 06 de mayo en Ventaneando. El opinólogo favorito de muchos habló sobre lo ocurrido en la Met Gala 2025 y se atrevió a criticar a la ‘Loba Mayor’, lo que le trajo algunos comentarios en redes sociales. Y es que esto generó distintas opiniones de Shakira en su participación de este evento.

La Met Gala se convirtió en un evento de culto dentro de la industria de la moda. Año con año diferentes artistas son invitados para participar de esta pasarela-fiesta donde el concepto también cambia edición tras edición. Este año el concepto se enfocó en el dandismo negro. Y muchos no vieron en ‘Shak’ nada destacado ni acorde a la temática.

¿Qué dijo Pedro Sola sobre Shakira?

Este martes de Ventaneando uno de los grandes temas fue la Met Gala. Allí, la mayoría de la mesa “le perdonó” a Shakira que no fuera con el concepto de esta edición. E indicaron que se veía bien en general, sin embargo Pedro Sola aseguró que parecía como que no se había bañado. Y es que algo que resonó entre los críticos de las redes sociales fue su pelo. Aunque es icónico, muchos esperarían algo más arriesgado en su look de cabello en un evento como este.

Sin embargo, esto generó que sus compañeras lo detuvieran de inmediato y le dijeran que ese comentario vino desde un disgusto personal hacia Shakira. Entonces él reconoció que es cierto. Nunca ha sido el más fan de la colombiana y por eso no le ve con buenos ojos en general. El ejemplo más claro fue esta participación en la mesa.

¿Cómo era el vestido de Shakira en la Met Gala 2025?

Aunque la crítica de Pedro Sola iba hacia el peinado de Shakira, muchos le hicieron ver a la colombiana que no había respetado el concepto del 2025. Sin embargo, su vestido lució bastante imperial. En un rosa total con guantes negros, la cola era lo vistoso de dicha prenda, pues cubría muchos metros alrededor de lo que sería una circunferencia.

