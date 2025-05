Survivor México Héroes y Villanos: ¿Cuál es la nueva misión de los infiltrados?

En Survivor México Héroes y Villanos, las traiciones están a la orden del día y en el programa 7, Warrior anunció la nueva misión que tendrán que ejecutar las infiltradas: Eli y Cyntia.

La Misión de las infiltradas

Las infiltradas deberán de buscar la manera de comunicarse con sus capitanes originales y ellos, les asignarán una tarea específica; es decir, Cyntia deberá de buscar la forma de hacer contacto y comunicarse con Sargento (Villanos) y Eli tendrá que hacer lo propio con Pablo (Héroes).

¿Qué ganarán Las Infiltradas si logran cumplir su misión?

Si Cyntia y Eli logran completar su misión esta semana, antes del Consejo Tribal, en el Consejo Tribal podrán tener 2 votos al momento de sentenciar.

¡Identidades al descubierto!

En la transmisión del sexto episodio, por fin, las máscaras cayeron, dejando al descubierto el rostro de quiénes son los integrantes que se encuentran recabando información y estrategias para obtener ventajas para su verdadero equipo.

Fue así como al inicio de la emisión, se dio a conocer que la infiltrada de la tribu de Héroes es: Eli Valera.

Durante el programa, confesó cómo se ha estado infiltrando en la tribu conformada por Sargento Rap, Alejandra Toussaint, Ceci Ponce, Janette Morales, John Guts, Kenta y Aaron.

“He hecho bastante bien mi misión, desde esconder el machete, sacar información, mandar información y mantener un perfil súper bajo para que nadie sospeche nada de mí”, expresó viendo a la cámara.

Una de sus mayores hazañas fue hablar con el capitán de su tribu sin que sospecharan de ella: “Obviamente, sin mencionarle al infiltrado, le fui diciendo que confiaba en él, para que confiara en mí, para que no sospechara, no mencioné nada del infiltrado, no estaba yo en la mira, simplemente, tengo a todos comiendo de la palma de mi mano”.

Por su parte, Cyntia Cofano confesó ser el personaje que quedó al descubierto la semana pasada en el Consejo Tribal, por lo que tuvo que usar su medallón de inmunidad para poder seguir en la competencia.

“Creo que fue por la charla que tuve con el capitán, con el líder, que fue Pablo. Creo que me jugó en contra, que me había visto Toñita sentada ahí en un tronco, porque no me sentía bien, y se fue a buscar no sé qué cosa, y yo estaba ahí, y lo escondí por ahí”, recapituló.

¿Cuándo y dónde ver Survivor México Héroes y Villanos?

¿Lo lograrán? Descúbrelo en la semana 2 de Survivor México Héroes y Villanos que se transmite de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, por Azteca UNO. Además, te invitamos a seguir Isla Calavera, que podrás ver en el sitio oficial que encuentras aquí.

