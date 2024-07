¿Alguna vez te has preguntado cómo hacer para que no sepan que viste un estado de WhatsApp? Pues estas en el lugar correcto, porque en las siguientes líneas te revelaré un truco infalible para lograrlo sin ningún problema. Así que presta atención a cada detalle para aprender cómo puedes mantener tu privacidad al revisar las publicaciones de tus contactos.

¿Qué es WhatsApp?

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea que se ha convertido en la favorita de muchos usuarios en todo el mundo. Creada en 2009 por Jan Koum y Brian Acton, dos ex empleados de Yahoo, ha revolucionado la forma en que nos comunicamos con los demás.

Con más de dos mil millones de usuarios a nivel mundial, WhatsApp se ha consolidado como una de las aplicaciones más populares y utilizadas en la actualidad. Aunque no es una red social como Facebook o X, ha logrado mantenerse en la cima gracias a sus constantes actualizaciones y mejoras.

Una de las herramientas más destacadas de WhatsApp son los estados, una función que permite a los usuarios compartir fotos, videos y mensajes cortos con sus contactos. Estos estados funcionan de manera similar a las historias de Facebook e Instagram, y han sido una adición popular entre los usuarios de la aplicación.

Además de los estados, WhatsApp también ofrece otras funciones útiles como videollamadas, llamadas de voz, grupos de chat y la posibilidad de compartir archivos y documentos. Estas características hacen de esta aplicación una herramienta versátil y completa para la comunicación en línea.

¿Cómo hacer para que no se den cuenta que vi su estado de WhatsApp?

Ahora bien, aunque no debería ser un problema, si eres de los que prefiere que los demás no se den cuenta que has visto su estado, aquí te explico cómo evitar esta situación de manera sencilla. Presta atención a estos consejos.

El primer truco consiste en abrir el estado de la persona y, al mismo tiempo, colocar un dedo sobre la pantalla del móvil para evitar que se registre como una visualización completa. De esta forma, “pausarás” la vista y podrás disfrutar del estado sin dejar rastro.

Si el anterior método no funciona, puedes desactivar la opción de “visto” o “leído”, es decir, las famosas palomitas azules. Al desactivarlas, no solo evitarás que la otra persona se entere de si has visto su mensaje, sino que también podrás ver sus estados sin que aparezca tu nombre en la lista de visualizaciones.

Este último consejo resulta ser el más eficaz, así que no dudes en ponerlo en práctica si deseas mantener tu privacidad en WhatsApp. Recuerda que es importante respetar la privacidad de los demás y utilizar estas técnicas de manera responsable.