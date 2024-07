¿Cómo hacer que los plátanos no maduren tan rápido, según TikTok?

La oxidación de algunos vegetales y frutas como el plátano ocurre rápidamente, especialmente en temporada de calor. No obstante, gracias a TikTok, se ha viralizado un truco para que los plátanos no maduren tan rápido y se conserven frescos por más días.

La encargada de difundir este método para que los plátanos no maduren tan rápido es la TikToker Kennedy Rojas, quien tomaría un video de referencia en el que explica que si la fruta no se separa del pedúnculo, este no acelera su proceso de maduración debido al oxígeno que reciben.

¿Cuál es el truco viral en TikTok para que los plátanos no maduren tan rápido?

“A mí me enseñaron que no se corta, simplemente los voy desprendiendo como me los voy comiendo”, señala la joven con casi 900 mil seguidores en la plataforma china. Sin embargo, siguiendo las indicaciones del truco viral, ella decidió cortar cada pieza con un cuchillo, separándolas de la penca para reducir la exposición al oxígeno.

Esta técnica para que los plátanos no maduren tan rápido se basa en la premisa de que al separarlos de la penca, disminuye la tasa de respiración y la producción de etileno, una hormona que acelera la maduración. Al cortar cada plátano y colocarlos en un frutero, Kennedy observó que, después de varios días, aunque presentaban algunas manchas en la cáscara, la fruta aún tenía buena apariencia.

¿Cuántos días tardan en madurar los plátanos con este truco de TikTok?

Kennedy comprobó que, siguiendo este truco, los plátanos no maduran tan rápido y mantienen su consistencia y frescura: “Ha pasado una semana y media, no les miento, ya solo me quedan estos plátanos, pero sí tardaron más en madurar, solamente les salieron sus pequitas”, asegura la joven Tiktoker.

Normalmente, el proceso de maduración de los plátanos requiere entre 4 y 8 días, pero con este truco, podrían durar hasta 10-15 días si se mantienen en un lugar fresco. Así que ya lo sabes, si deseas que tus plátanos no maduren tan rápido, prueba este truco viral de TikTok. Cortar cada plátano de la penca puede ser la solución para disfrutar de esta fruta por más tiempo.

