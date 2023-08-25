Así puedes impermeabilizar tu casa con cal

¡Prepárate para la temporada de lluvias y protege tu hogar con cal! Con la llegada de esta época, es importante recordar brindar un mejor cuidado a nuestra casa, para prevenir problemas como filtraciones y daños en el techo. Si estás buscando una opción más económica pero eficaz para impermeabilizar, este ingrediente es una buena opción.

La cal es una excelente alternativa en el cuidado del hogar por varias razones. En primer lugar, es una opción amigable con el medio ambiente y económica en comparación con los productos comerciales que suelen tener costos elevados. Además, este material cuenta con propiedades selladoras y protectoras, lo que lo convierte en una opción efectiva para prevenir la humedad y las goteras.

¿Cómo hacer un impermeabilizante con cal?

Para hacer este impermeabilizante casero, necesitarás los siguientes materiales: ½ kg de cal, ½ kg de alumbre, 1 cubeta de aluminio, 2 barras de jabón zote blanco y agua.

Una vez que hayas reunido estos ingredientes deberás agregar el agua y la cal en la cubeta y llevarla a ebullición en la estufa. Mientras tanto, ralla las barras de jabón zote blanco y el alumbre utilizando un rallador.

Una vez que el agua con cal esté hirviendo, añade el jabón y el alumbre a la cubeta y retírala del fuego. Ahora tienes tu impermeabilizante casero listo para usar.

¿Cómo aplicar el impermeabilizante de cal al techo?

Antes de aplicar el impermeabilizante, es importante limpiar cualquier material suelto del techo. Después de realizar esto, unta la mezcla sobre toda la superficie del techado, o en las áreas donde lo necesite. Luego tendrás que esperar al menos 3 días para que la losa se seque por completo.

Para reforzar la protección, se puede aplicar nuevamente el impermeabilizante unos días después de la primera aplicación. De esta manera, estarás asegurando una mayor durabilidad y resistencia contra la humedad.

En conclusión, la cal es una opción económica y efectiva para proteger tu hogar. No sólo cuidarás tu techo, sino que también podrás aplicar esta mezcla en paredes y otras áreas propensas a la filtración de agua.