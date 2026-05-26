Adiós al potus y la lengua de suegra: la planta de interior mucho más vistosa y fácil de cuidar

Si hablamos de plantas de interior lo primero que viene a la mente es el potus o la lengua de suegra. Sin embargo, hay otra especie que está ganando popularidad por su belleza y su fácil cuidado.

Estamos hablando de la aspidistra que también es conocida como Aspidistra elatior, que es muy resistente como así también una gran opción para decorar. Además, no necesita de un sector muy iluminado ni un mantenimiento constante.

¿Qué hace especial a la planta de interior aspidistra?

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tiene una apariencia muy elegante ya que cuenta con hojas largas y verdes, que crecen en forma vertical o arqueada y que ayudan a darle color a rincones o pasillos oscuros donde otras plantas no podrían crecer.

Esta es una planta ideal para quienes tienen poca experiencia en el cuidado de las plantas o para aquellos que cuentan con poco tiempo para dedicarle al riego y otros cuidados.

Los expertos dicen que es una planta muy fácil de cuidar, pero que además no necesita prácticamente luz ni agua, por lo que puede adaptarse a zonas oscuras de la casa.

Es importante tener en cuenta que no se debe exceder el riego ya que entre menos agua reciba pues se pone mejor. Es clave evitar encharcamientos para que no se pudran las raíces.

Un punto a tener en cuenta es que es una planta de crecimiento lento y es originaria de Asia. Es conocida como la “planta de hierro” porque tiene la capacidad de resistir todo tipo de condiciones difíciles, como poca luz, cambios de temperatura y varios días sin riego.

Las versión clásica y más fácil de encontrar de esta planta, tiene hojas grandes y alargadas de color verde, que crecen de manera vertical y que pueden arquearse. También puedes encontrar otras variedades que son menos frecuentes que cuentan con hojas manchadas en tonos blancos.