Cómo maquillar para que la cara se vea blanca

Lograr la cara blanca para el objetivo que sea es muy complicado de lograr sino se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo el maquillaje. Es por esto que te vamos a contar cómo lo puedes lograr.

Para lograr que la cara se vea blanca con maquillaje, el método depende de si buscas un aclarado natural (por estética o estilo gótico/porcelana) o una cobertura blanca total (para disfraces, teatro o cosplay).

¿Cómo maquillar para tener una cara blanca?

Método 1: Aclarado natural o estilo porcelana

Si tu objetivo es bajar un par de tonos para lucir una piel pálida, uniforme y luminosa de forma diaria:

Prebase correctora (Primer): Usa un primer de color morado o lavanda. Este tono ayuda a neutralizar los subtonos amarillos y aporta una luminosidad fría que hace ver la piel ópticamente más clara.

Mezcla con pigmento blanco: No compres una base excesivamente clara, ya que se verá gris. En su lugar, usa un aclarador de base (un pigmento líquido blanco puro) y mezcla unas gotas con tu base habitual en el dorso de tu mano.

Corrector iluminador: Aplica un corrector uno o dos tonos más claro que tu piel en la zona de las ojeras, el puente de la nariz y el centro de la frente.

Polvo translúcido blanco: Sella todo el rostro con polvo suelto translúcido blanco o polvo de arroz. Esto fija el maquillaje sin aportar color cálido.

Colores de contraste: Usa labiales oscuros (como rojo intenso o vino) y sombras de ojos frías. El contraste hará que tu piel se perciba mucho más clara por efecto visual.

Método 2: Cobertura blanca total (Artístico / Disfraz)

Si necesitas la cara completamente blanca e impecable (estilo mimo, payaso, geisha o Halloween):

Hidratación extrema: La pintura blanca tiende a resecar y agrietarse. Aplica una crema hidratante pesada antes de empezar.

Pintura facial adecuada: Compra pintura al agua o en crema específica para rostro de marcas profesionales como Kryolan o Superstar. Evita las pinturas escolares porque dañan la piel y se cuartean.

Aplicación a toques: Distribuye el producto con una brocha y luego difumínalo presionando suavemente con una esponja de maquillaje húmeda. Da toques firmes sin arrastrar el producto para lograr una cobertura uniforme.

Sellado obligatorio: Aplica una cantidad generosa de polvo translúcido suelto con una borla de tela, presionando sobre la piel. Retira el exceso con una brocha suave después de unos minutos.