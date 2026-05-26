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Cómo maquillar para que la cara se vea blanca

Esta es una técnica con la que vas a lograr el objetivo y sobre todo una gran durabilidad.

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Tu rostro lucirá blanco.|Pexels

Escrito por: Agustina Morán | Marktube

Lograr la cara blanca para el objetivo que sea es muy complicado de lograr sino se cuenta con las herramientas necesarias para llevar a cabo el maquillaje. Es por esto que te vamos a contar cómo lo puedes lograr.

Para lograr que la cara se vea blanca con maquillaje, el método depende de si buscas un aclarado natural (por estética o estilo gótico/porcelana) o una cobertura blanca total (para disfraces, teatro o cosplay).

¿Cómo maquillar para tener una cara blanca?

Método 1: Aclarado natural o estilo porcelana

Si tu objetivo es bajar un par de tonos para lucir una piel pálida, uniforme y luminosa de forma diaria:

Prebase correctora (Primer): Usa un primer de color morado o lavanda. Este tono ayuda a neutralizar los subtonos amarillos y aporta una luminosidad fría que hace ver la piel ópticamente más clara.

Mezcla con pigmento blanco: No compres una base excesivamente clara, ya que se verá gris. En su lugar, usa un aclarador de base (un pigmento líquido blanco puro) y mezcla unas gotas con tu base habitual en el dorso de tu mano.

Corrector iluminador: Aplica un corrector uno o dos tonos más claro que tu piel en la zona de las ojeras, el puente de la nariz y el centro de la frente.

Maquillaje

Polvo translúcido blanco: Sella todo el rostro con polvo suelto translúcido blanco o polvo de arroz. Esto fija el maquillaje sin aportar color cálido.

Colores de contraste: Usa labiales oscuros (como rojo intenso o vino) y sombras de ojos frías. El contraste hará que tu piel se perciba mucho más clara por efecto visual.

Método 2: Cobertura blanca total (Artístico / Disfraz)

Si necesitas la cara completamente blanca e impecable (estilo mimo, payaso, geisha o Halloween):

Hidratación extrema: La pintura blanca tiende a resecar y agrietarse. Aplica una crema hidratante pesada antes de empezar.

Pintura facial adecuada: Compra pintura al agua o en crema específica para rostro de marcas profesionales como Kryolan o Superstar. Evita las pinturas escolares porque dañan la piel y se cuartean.

Aplicación a toques: Distribuye el producto con una brocha y luego difumínalo presionando suavemente con una esponja de maquillaje húmeda. Da toques firmes sin arrastrar el producto para lograr una cobertura uniforme.

Sellado obligatorio: Aplica una cantidad generosa de polvo translúcido suelto con una borla de tela, presionando sobre la piel. Retira el exceso con una brocha suave después de unos minutos.

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