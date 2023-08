¿Cómo limpiar el puerto de carga de tu celular? Este es el truco.

Todo aparato puede comenzar a fallar conforme pasa el tiempo y es utilizado. Por ejemplo, puede ser que conectes tu dispositivo móvil pero este simplemente no da señales de estar cargando. No obstante, para que esto no ocurra es muy importante limpiar el puerto de carga de tu celular, ya sea USB, microUSB o tipo C Lightning.

Cabe destacar que para limpiar el puerto de carga de tu celular existen diferentes trucos que puedes utilizar. En cualquiera de los casos, es importante que antes de limpiarlo, tu celular se encuentre apagado y si tiene una batería extraíble, es preferible retirarla.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

Así puedes limpiar el puerto de carga de tu celular

Aire comprimido: Se trata de un producto con el que puedes limpiar a profundidad el puerto de carga de tu celular. Aunque eso sí, debes hacerlo cuidadosamente y procurando que el tubo esté a una distancia considerable. Si te preocupa que el aire comprimido dañe de algún modo tu dispositivo, puedes adquirir una presentación que regule su potencia de uso.

