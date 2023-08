Esta es la mejor manera de lucir tus canas al natural

Durante mucho tiempo, las canas eran consideradas “horribles”, básicamente porque se pensaba que eran signo de vejez o de desarreglo. Pero no hay nada más erróneo que pensar de esta manera ya que las canas en el pelo pueden verse increíbles, siempre y cuando cuides tu cabello de forma adecuada, además de adoptar el estilo correcto acorde a tu personalidad. Hoy te daré algunos tips para lograrlo.

Antes que nada, debes empezar a usar tratamientos hidratantes o mascarillas, una o dos veces a la semana. Ya que las canas son un tipo de cabello duro, debido a esto es recomendable hidratarlo constantemente para que tengan suavidad, brillo y que no sean tan rígidas, lo cual se logra con mascarillas hidratantes.

¿Cómo lucir tus canas al natural?

Por otra parte, si quieres lucir tus canas de una manera espectacular, debes usar los productos correctos como los shampoos que vienen en tono morado o azul. Estos les dan a las canas una tonalidad plateada, para que se vean más bonitas y brillantes. Pues, si bien hay algunas canas que salen blancas, hay otras que salen amarillentas. Y son estos jabones los que ayudan a contrarrestar esos tonos amarillos de modo que en su lugar se vea un efecto plata.

¿Qué hacer si tengo canas amarillas?

Es importante que hagas esto si tienes canas amarillas, pues estas son las que dan el efecto de verte más grande, mientras que el platinado otorga un estilo renovado. No obstante, debes tener cuidado con el shampoo especial para canas, ya que no es de uso diario. Solo debes aplicarlo dos o tres veces a la semana. Si lo usas diario, se pueden sobre pigmentar las canas y el pelo quedará ligeramente morado o azul, lo cual no es malo si es el look que buscas.

Tendrás que buscar el corte perfecto, el cual deberá ser lo menos parejo que puedas, lo ideal es que sea un corte que incluya capas. También aplica cremas para peinar o aceite de argán para tener mejores resultados al peinar y procura. Por último, procura cepillar tu pelo con cuidado ya que las canas son un tipo de cabello más frágil.