Descubre cómo poner tu nombre en blanco en WhatsApp

WhatsApp siempre te pide que ingreses un nombre para que los demás puedan reconocerte en los grupos y conversaciones. Pero, si quieres añadir un toque extra de privacidad a tu perfil, existe un truco ingenioso para dejar tu nombre en blanco y saltarte ese requisito impuesto por Meta. Este sencillo truco funciona tanto en ordenadores como en dispositivos móviles, pero necesitarás copiar y pegar algo desde una página externa. ¿Cómo lograrlo? ¡Sigue leyendo!

Cuando accedas a tu perfil en WhatsApp, verás tu imagen en un círculo y debajo habrá un campo para el nombre. Ahí se especifica: “Este no es un nombre de usuario ni un PIN, pero será visible para todos tus contactos en la plataforma”. Si seleccionas el lápiz para editar, y borras completamente el nombre, WhatsApp te dirá que no puedes dejar ese espacio en blanco. Pero no te preocupes, hay varias alternativas para saltarte este requisito.

Podrías insertar un emoji, un signo (como un guión) o un alias. Incluso puedes dejar el espacio en blanco. Para hacerlo, simplemente entra en una página web de códigos Unicode y copia el código de la casilla transparente. Es un procedimiento muy sencillo, a continuación te lo explico paso a paso.

¿Cómo dejar en blanco el nombre de WhatsApp?

Ingresa a la página web de códigos Unicode dando clicaquí, selecciona la casilla en blanco que aparece entre comillas y cópiala en el portapapeles. El carácter que aparece entre las comillas es: "⠀" (un espacio en blanco). Después de copiarlo, pégalo en el campo “Nombre” dentro de WhatsApp y selecciona “Guardar”. Para mayor comodidad, te recomiendo hacerlo desde la versión de escritorio o la edición para navegadores. También puedes hacerlo desde la app móvil, aunque puede requerir un poco más de habilidad para copiar y pegar el carácter vacío.

No importa si usas Android o iOS, el procedimiento es el mismo en ambos sistemas operativos. Con este ingenioso truco, podrás mantener tu nombre en blanco y aumentar tu privacidad en WhatsApp, evitando que otros te identifiquen por tu nombre en la aplicación de mensajería. ¡Aprovecha esta herramienta y personaliza tu experiencia en WhatsApp de manera divertida!

