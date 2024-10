¿Cómo ponerle un disfraz a tu WhatsApp en Halloween 2024? ¡Es totalmente gratis!

La Noche de Brujas está por llegar, y si ya tienes preparado tu disfraz, ¡es hora de que también le pongas un disfraz a tu WhatsApp en Halloween 2024! Tal como has leído, personalizar tu aplicación con un toque festivo es muy sencillo y, lo mejor de todo, es gratis. Te compartimos los pasos para que la plataforma de mensajería luzca tan aterradora como divertida en esta temporada.

Tutorial para ponerle un disfraz a tu WhatsApp en Halloween 2024

El primer paso para darle un disfraz a tu WhatsApp en Halloween 2024 es modificar el fondo de tus chats. Aquí te explicamos cómo hacerlo:

Abre WhatsApp y selecciona los tres puntos en la parte superior derecha. Dirígete a “Ajustes”, luego a “Chats” y elige “Fondo de pantalla”. Selecciona la opción “Mis fotos” y busca la imagen de Halloween que hayas descargado. Ajusta la imagen y haz clic en “Establecer como fondo de pantalla”.

¿Cómo disfrazar el fondo de pantalla a tu WhatsApp en Halloween 2024?

¡Pero no te detengas ahí! También puedes cambiar el fondo de tu teclado. El proceso de ponerle un disfraz a tu WhatsApp en Halloween 2024 desde esta opción consiste en lo siguiente:

Abre cualquier chat y toca la barra de texto. Selecciona el ícono de engranaje que aparece en el teclado. Elige “Tema” y luego “Mis temas”. Selecciona una imagen de Halloween y ajusta el tamaño. Personaliza el ícono de WhatsApp Para completar el disfraz a tu WhatsApp en Halloween 2024, cambia el ícono de la app usando Nova Launcher. Así que, ábrela y busca el icono de la plataforma de mensajería. Mantén presionado el ícono y selecciona “Editar”. Elige una imagen de Halloween en formato PNG y ajústala como ícono.



¡Listo! Tu WhatsApp ahora tiene un look acorde con la temporada. Sin embargo, no olvides que WhatsApp no respalda el uso de aplicaciones de terceros para modificaciones, así que realiza estos cambios bajo tu responsabilidad. ¡Diviértete y entra en el espíritu de Halloween!

