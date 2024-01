¿Cómo puedo quitar un chicle pegado en mi pantalón?

Hay momentos donde es completamente justo y comprensible estar enojados o manejar cierta desesperación, por hechos que son molestos y engorrosos. Dicho esto, aquí pasaremos a explicar cómo puedes quitar un chicle pegado en tu pantalón.

Comencemos expresando que, estas situaciones pueden suceder y cuando acontecen son muy molestas. Desde ahí, hay que plantearse que el problema pasa a ser más serio, si las gomas de mascar de colores pasan a impregnarse sobre el algodón de nuestras prendas.

¿Cómo puedes quitar un chicle pegado en tu pantalón?

Empecemos resaltando que, no hay que agravar el problema. Con esto, nos referimos a que no hay que descartar a la prenda en cuestión o erradicar el chicle utilizando tijeras. Es decir, no toques la goma de mascar.

Ahora bien, son necesarios algunos elementos y el paso a paso es el siguiente: primero, debes doblar la prenda dañada y dejar la zona pegada con chile justo sobre la parte superior. Posteriormente, tienes que implementar una bolsa de plástico y para ello tienes que introducir con cuidado la indumentaria y cerrar el compartimento herméticamente. En caso de que no hayas podido, entonces puedes usar una compresa fría sobre la superficie donde esté el chicle.

Para cerrar, puedes implementar este otro truco. Para empezar, debes poner la prenda en un refrigerador por 2 o 3 horas, tiempo que debería ser suficiente para que el chicle se endurezca. Posteriormente, puedes darle uso a un cuchillo de mesa o cuchara para retirar la goma de mascar.

Para ello, es fundamental que el chicle no se descongele antes de tiempo. Y listo, con eso habrás podido cumplir con todo el procedimiento y te habrás ahorrado un dolor de cabeza.