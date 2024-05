¿Cómo reaccionó Lupillo Rivera a la nueva canción de Belinda y Natanael Cano?

Belinda recientemente decidió incursionar en el género de los corridos tumbados y el regional mexicano y lo hizo con “Cactus”, su primer sencillo con el que le lanzó varias indirectas a Christian Nodal, pero también con “300 Noches”, en el cual colaboró con Natanel Cano.

¿De qué trata “300 Noches”?

La canción habla sobre una persona que la ha pasado bastante mal dentro de una relación amorosa, incluso la letra dice “Trescientas noches han pasado y sigo pisando el pasado”, por lo que muchas personas aseguran que también lleva dedicatoria para el cantautor sonorense.

María estalla al enterarse de que su pareja tiene otra familia [VIDEO] María reacciona al enterarse de que su pareja tiene otra familia y ahora se quiere separar. Urías dice que es camionero y eso le impide tener una estabilidad.

¿Cómo reaccionó Lupillo Rivera?

Lupillo Rivera, también conocido como ‘El Toro del Corrido’, anunció que se tomará unas vacaciones para descansar y reflexionar sobre su pase por un reality show; sin embargo, aprovechó el anuncio para escuchar la nueva canción de Belinda, su exnovia.

Te puede interesar: Así “marcó territorio” Christian Nodal con Ángela Aguilar en concierto

“Me voy de vacaciones, me voy a ir a pasear un rato allá porque chequen este rollo mi gente, ando con la mente todavía locona, entonces, necesito agarrarme a mi familia e irme de vacaciones”, señaló.

En un video publicado, se ve a Lupillo Rivera escuchando una estrofa de “300 Noches” y reaccionar con una risa nerviosa a la letra de la canción, pues al parecer le despertó algo dentro de sí.

“Está interesante... ella cuando está flotando en el aire ahí... pin... buenas tomas, ah cab..., pues... la neta, la neta ya miré el video y la neta sí está bien perro... pero no creo que tenga nada que ver, you know”, dijo.

Te puede interesar: Robo e infidelidades: así habría traicionado Cazzu a Christian Nodal

“Debió ser nada más así un video hecho de esa manera, le mando un saludo a Beli, felicidades muy buen video... yo no lo había visto y la gente empezó a comentarme que si ya había visto la canción que me había hecho... nah, les mando un saludo para todos ustedes”, agregó.

En el mismo clip se puede observar a sus acompañantes opinar sobre la nueva canción de Belinda con Natanael Cano, mientras Lupillo Rivera hace varios gestos. No obstante, prefirió no hacer más comentarios al respecto.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales? Sus comentarios y reacciones generaron malestar en las redes sociales, donde lo tacharon de mentiroso ya que nadie pensó en él cuando Belinda lanzó el tema.

“Ay no, pobrecito”, “Va a decir: ‘La muchacha me la dedicó’”, “Pobre... seguro piensa que se la dedica a él”, “Jajaja qué miedo con ese viejito”, fueron algunos de los comentarios.

También te puede interesar: Así demostró Cazzu que superó a Christian Nodal