¿Andrea Noli traicionó a Plutarco en MasterChef Celebrity? ¡Esto pasó en el Reto de Eliminación!

Estamos a muy poco de entrar a la recta final de MasterChef Celebrity Generaciones, por ello muy pronto conoceremos al Top 5 del reality. Sabemos que a estas alturas de la competencia todo puede pasar, y aunque las celebridades empezaron a jugar en equipo, Andrea Noli piensa que ya es tiempo de empezar a jugar sus propias cartas, pues quiere asegurar su lugar en la gran final.

¿Qué pasó en el Reto de Salvación entre Andrea Noli y Plutarco?

Plutarco Haza ha repetido, en varias ocasiones, que no es su fuerte cocinar pescado y prefiere proteínas como carne o camarones. Andrea Noli fue la ganadora del Pin del Chef por decisión de las celebridades, por lo que tuvo la oportunidad de asignar las proteínas en el Reto de Salvación.

Noli no lo pensó mucho y le dejó el pescado a Plutarco, algo que sorprendió mucho al actor, pues su compañera sabía muy bien que esa proteína no es su fuerte; sin embargo, Noli comentó que lo hizo para que su Haza saliera de su zona de confort.

Andrea Noli deja con pocos puntos a Plutarco en el Reto de Eliminación

El Reto de Eliminación empezó lleno de sorpresas, debido a que las celebridades tienen que comprar sus ingredientes en una venta en línea con una tarjeta que tiene puntos limitados y cada una de ellas tiene diferente rango de puntos.

Al ser la ganadora del Pin del Chef, Andrea Noli fue la elegida para repartir las tarjetas a sus compañeros que se fueron a Mandil Negro y pensó muy bien su jugada, pues le dio la tarjeta con más puntos a Ofelia Medina y la más baja a Plutarco.

Todos quedaron sorprendidos, ya que pensaron que al ser Plutarco, parte de la generación de Noli, le daría la tarjeta con más puntos para así poder comprar más ingredientes, pero no fue así.

Plutarco piensa que es una estrategia de Andrea, pero sabe que ya no puede confiar en ella, debido a que se ha dado cuenta de que ella ya empezó a jugar individualmente y no en equipo. Por otra parte, Noli comentó que ella hizo esa jugada con mala intención, si no que lo hizo con el fin de ayudar a las mujeres de MasterChef Celebrity Generaciones.

