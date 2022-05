¿Cómo reaccionó Pablo Lyle ante el supuesto romance de su esposa?

Pablo Lyle no la está pasando nada bien desde aquel 31 de marzo de 2019, cuando golpeó a Juan Ricardo Hernández en un altercado de tránsito que derivó en la muerte de este, por lo que fue vinculado a proceso por “un potencial caso de asesinato en segundo grado” y se encuentra bajo arresto domiciliario a la espera de su sentencia final.

¡EXCLUSIVA! La apelación de Pablo Lyle para no ser juzgado por homicidio involuntario fue DENEGADA.

Aunque los abogados del actor rechazaron los cargos y aseguraron que nunca tuvo la intención de matar a nadie, sino que reaccionó así porque temía por la seguridad de su familia. En 2019, el juez Alan S. Fine ordenó arresto domiciliario para el actor y una multa de 50 mil dólares.

Desde entonces no ha podido trabajar ni salir de Miami, por lo que se encuentra encerrado sin poder hacer nada, no obstante, su esposa había sido su sustento y mayor apoyo. Sin embargo, las cosas cambiaron radicalmente para Lyle, ya que su pareja, Ana Araujo, fue captada recientemente bailando, bebiendo y abrazando al exfutbolista de Santos Laguna, Marc Crosas, por lo que varios medios aseguran que la ruptura de la pareja es inminente.

Fue en el programa Chisme No Like, donde Javier Ceriani y Elisa Beristain dieron a conocer la supuesta separación.

“Estamos en condiciones de confirmar que la mujer que eligió en el altar... Ana Araujo abandonó a su esposo y se separan. Deja a su hombre y lo abandona en su peor momento. Se terminó el amor y el acompañamiento”, dijo Ceriani.

“El tipo está destrozado, está mal porque su mujer lo deja en su peor momento”, aseveró Elisa Beristain.

Todo parece indicar que Ana Araujo abandonó a Pablo Lye desde diciembre de 2021 y comenzó una relación sentimental con Marc Crosas en enero de 2022. También se dio a conocer que los videos filtrados de la nueva pareja fueron tomados en un antro de Puerto Vallarta, incluso se les vio durante el concierto de Coldplay en la CDMX.

¿Qué dijo Ana Araujo al respecto?

Araujo sorprendió a propios y a extraños al publicar un polémico mensaje en su cuenta de Instagram en donde dejaría entrever que estaría por iniciar una nueva relación con el exfutbolista.

“La vida no es una línea recta, no hay una meta al final. Lo que vives en el inter entre que naces y mueres, eso es la vida, no hay más. Al final de todo no hay nada, ¿realmente estás viviendo para ti?... Confía”.

“He aprendido que iniciar algo, aunque no te sientas 100% lista es mejor que esperar a ‘estar lista’ y nunca hacerlo... ¿De verdad no nos damos cuenta que el tiempo sí está pasando? Que este personaje que eres sí tiene un capítulo final”.

Pero lo que más llamó la atención, fue cuando dejó entrever el inicio de una nueva relación: “Cuando la tengas clara, ¡lánzate! A ese proyecto, esa relación, esa decisión, ese viaje, a lo que sea que estés aplazando porque sigues idealizando ‘el momento perfecto’. Cuando das el salto guiado por tu corazón no hay error, al contrario, todo comienza a alinearse de nuevo y navegarás nuevas aguas que te traerán nuevos retos y aprendizajes, para que tu crecimiento continúe y sigas explorándote a través de este personaje que decidiste encarnar”.

Hasta el momento, Pablo Lyle no se ha manifestado sobre esta situación y podría ser en los próximos días cuando lo haga, pues todo parece indicar que su estado de ánimo no es el mejor en estos momentos.