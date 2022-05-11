Así captaron a la esposa de Pablo Lyle con exfutbolista en pleno romance. (VIDEO)

La vida de Pablo Lyle cambió para siempre el pasado 31 de marzo de 2019, cuando golpeó al cubano Juan Ricardo Hernández en un altercado de tránsito y el hombre murió días después en el hospital. Desde aquel momento, el actor sinaloense ha estado poco más de dos años en arresto domiciliario y en la espera de su sentencia final.

Sin embargo, los problemas continúan para Pablo Lyle, pues ahora enfrenta la posible separación de su pareja Ana Araujo.

Fue en el programa Chisme No Like, donde Javier Ceriani y Elisa Beristain dieron a conocer la supuesta separación.

"Estamos en condiciones de confirmar que la mujer que eligió en el altar... Ana Araujo abandonó a su esposo y se separan. Deja a su hombre y lo abandona en su peor momento. Se terminó el amor y el acompañamiento", expresó Ceriani en su programa.

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Filtran video de Ana Araujo y su nueva conquista

Según los presentadores de Chisme No Like, Ana Araujo abandonó a Pablo Lyle desde diciembre de 2021 y comenzó una nueva relación sentimental con Marc Crosas en enero de 2022.

Marc Crosas es un exfutbolista y comentarista, además de que cuenta con su propio canal de Youtube con 16 mil suscriptores. Tiene 34 años de edad y es español naturalizado mexicano.

"El tipo está destrozado, está mal porque su mujer lo deja en su peor momento", dijo Elisa Beristain sobre Pablo Lyle.

También se han dado a conocer videos inéditos de Ana y Marc, quienes bailan y se abrazan en un antro de Puerto Vallarta.

La posible pareja también estuvo presente en el concierto de Coldplay y en algunos restaurantes en la Ciudad de México.

"Pablo Lyle está muy deprimido... no puede salir, solo a donde le permite el juez... a hacer ejercicio.", dijo Javier Ceriani sobre el estado emocional del histrión mexicano.

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