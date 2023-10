¿Cómo saber cuál es tu mayor debilidad, según tu fecha de nacimiento?

De acuerdo con la numerología, una práctica espiritual milenaria, datos como nuestro nombre o nuestra fecha de cumpleaños nos ayudan a revelar aspectos un tanto ocultos de nuestra personalidad y nos permiten conocernos a nosotros mismos con profundidad haciéndonos saber cuáles son nuestras fortalezas y debilidades.

Lo primero que debemos hacer es calcular nuestro número de vida sumando todas las cifras de nuestra fecha de nacimiento, incluyendo los resultados, hasta que al final nos quede un solo dígito entre el 1 y el 9. Por ejemplo, si naciste un 18 de febrero de 1997, lo que deberás hacer es la siguiente operación:

1+8+0+2+1+9+9+7= 37

3+7= 10

1+0=1

Nuestro número de vida en el ejemplo es 1.

Esta es tu mayor debilidad, de acuerdo con tu fecha de nacimiento

1

Su debilidad es el ego y la arrogancia, se sienten solas y aisladas, pero siempre lo ocultarán con una sonrisa. Les gusta mandar y disfrutan de la tiranía.

2

La procrastinación, posponen demasiado las cosas, son miedosas y pueden volverse dependientes de los demás, volviéndose aún más sumisos e indecisos.

3

Son exhibicionistas, caen en la arrogancia y en presumir cosas que no tienen. Pecan de vanidosos y son los más superficiales de todos.

4

No tienen paciencia, se desesperan fácilmente, se involucran en chismes y no tienen muchas amistades porque son muy rígidos, obsesivos con su trabajo y no les gusta compartir.

5



Son muy impacientes y se irritan con facilidad, no saben ser leales en sus relaciones, toman decisiones impulsivas y muchas veces son infieles. Le temen al compromiso y son irresponsables.

6

Son ansiosos y siempre buscan la perfección lo que los hace ver mandones y que buscan dominar a los demás, especialmente a su pareja.

7

Son depresivos, melancólicos, y se dejan llevar por conductas autodestructivas. Suelen aislarse de los demás y no saben cómo pedir o recibir ayuda.

8

Intolerantes, tienen mucho apego a las cosas materiales y son necios y egocéntricos.

9

No saben manejar sus emociones y se comportan muy temperamentales, pueden ser infieles y posesivos con sus parejas.