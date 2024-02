¿Cómo saber si mi pareja no quiere un compromiso?

Al momento de constituir una relación, es justo empezar con ciertas dudas. Es también cierto que con el correr del tiempo las mismas pueden persistir y desde ese punto tomar decisiones. Dicho esto, pasemos a contarte cómo puedes saber si tu pareja no quiere un compromiso.

Tener una relación en pareja, no siempre es fácil y en ocasiones por muy doloroso que sea, lo mejor es darse cuenta y aceptar que no van hacia el mismo camino y a continuación, te decimos qué señales indican que tu pareja no quiere tener algo semejante a un compromiso.

Rodolfo asegura que su prima le dice que es un arrimado [VIDEO] Rodolfo asegura que su prima le dice que es un arrimado, pues ha estado a cargo de su tía desde pequeño. Su tía le heredó su casa, pero él prefiere rechazarla.

Te puede interesar: Estas son las cosas que hacen las parejas plenas y felices

¿Cómo puedes saber si tu pareja no quiere un compromiso?

Que evite hablar del futuro, es algo que tiene que llamarte la atención. En este caso si te encuentras con que tu pareja evita hablar sobre lo que suceda el día de mañana, ni plantea planes a realizar en conjunto, entonces las cosas pueden tener una impresión poco buena.

Que busque los signos negativos de una relación es otra mala señal. En este punto hay que destacar que cuando se tiene miedo al compromiso, entonces las personas se enfocan en los puntos débiles de estar en una relación de pareja. Es normal que el ser en cuestión se centre en las cosas que pierde al estar contigo.

También te puede interesar: Estas señales confirman que tienes una relación tóxica

Otro aspecto a resaltar, es que la persona valora mucho su independencia. Cuando una persona tiene miedo al compromiso, es muy probable que lleve esto al extremo y tienda a pensar que es una sensación semejante a la pérdida de libertad, debido a que tu pareja puede sentir que el compromiso afectará su autodeterminación para hacer planes personales o reunirse con amistades.