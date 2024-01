5 Señales para darte cuenta que hackearon tus cuentas

El hacking es una preocupación en todo el mundo y cualquiera puede ser víctima de ello, por eso es muy importante que si empiezas a notar que tu celular se comporta de manera extraña debes estar atento o atenta a estas señales que pueden indicar que algún maleante cibernético se ha infiltrado en alguna de tus cuenta o móvil, así que ¿Cómo saber cuando te hackean un teléfono?.

1. Tú teléfono funciona más lento.

Puede que el rendimiento de tu móvil sea más lento de lo habitual debido a un malware o programa malicioso. Esto es un tipo de virus que afecta el funcionamiento de tu dispositivo y también puedes notarlo en la velocidad que se conecta a interntet. Ten en cuenta que a veces sólo necesitas actualizar el software.



2. Actividades sospechosas en tus cuentas.

Si notas cualquier actividad inusial como cambios en la configuración o te llega alguna notificación para restablecer la contraseña de alguna de tus cuentas sin tu conocimiento, seguro alguien trata de hackearte.

3. Tu dispositivo se calienta.

El sobrecalentamiento de tu teléfono puede ser una mala señal. Y es que puede haber un programa malicioso ejecutándose en segundo plano sin que te des cuenta.

4. Cuentas bancarias.

Esta es una de las mayores preocupaciones de los usuarios, así que debes tener un control sobre cuánto tienes en tus cuentas y en qué has gastado, ya que puede existir algún cargo no reconocido o no realizado por ti, por lo que inmediatamente debes reportarlo para evitar pérdidas financieras.

5. Recibes y envías mensajes desconocidos.

Te ha pasado que de pronto uno de tus contactos te envía una liga extraña, ¡aguas!, porque puede tratarse de un virus que se expanda no sólo a ti sino a tus conocidos. Esto puede suceder a través de sms o vía WhatsApp, así que nunca des clic algo que no sepas qué es y cerciorate de qué es lo que te están mandando tus amigos o algún familiar.

Así que ya lo sabes, si tienes la sospecha de que fuiste hackeado es necesario que tomes medidas inmediatas, cambies contraseñas y reportes lo sucedido a las autoridades.