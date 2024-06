Puede que te estén espiando por la cámara de tu teléfono sin que lo sepas, te decimos qué hacer

No te asustes, lo primero es conservar la calma y averiguar si eres víctima de este delito. En la actualidad, y con todo el progreso tecnológico que existe, cabe la posibilidad que seas víctima y estén violando tu privacidad.

pic.twitter.com/v02vshru1U — Unidad de Contacto del Secretario SSC CDMX (@UCS_GCDMX) October 26, 2022

Es importante ser conscientes de que debemos tener cuidado con la forma en la que utilizamos nuestros teléfonos inteligentes, de no tenerlo, podríamos estar dando acceso a nuestra cámara y con ello a nuestros momentos íntimos y personales.

¿Cómo saber si te espían por la cámara de tu teléfono?

Lo primero es revisar si enciende la luz que se encuentra junto a la cámara de tu teléfono. Muchas veces lo primero que puede revelar que alguien está accediendo a la cámara de tu celular es la pequeña luz que tienen muchos dispositivos cerca de la cámara, la cual enciende cuando estás utilizándola. De esta forma puedes ver si hay actividad en tu cámara sin tu conocimiento.

#SSC | Si eres víctima de una #ExtorsiónTelefónica, realiza tu reporte en nuestra Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Extorsión. 👮🏻👮🏻️

☎️ Comunícate al: 55 5242 5034 (línea directa)

⏰ Recibe atención todos los días, las 24 horas️ del día pic.twitter.com/N2MiOM32wA — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 5, 2024

Si tu teléfono no tiene luz o ya confirmaste que se enciende sin estar usando la cámara, el siguiente paso es revisar los permisos que otorgaste a las aplicaciones que has instalado. Algunas aplicaciones pueden estar solicitando el permiso de utilizar tu cámara sin una razón justificable y con objetivos maliciosos. Si encuentras una aplicación que no necesita uso de cámara y te solicito permiso, bórrala inmediatamente.

Tips para evitar que te espíen por tu teléfono

Afortunadamente, la tecnología no solo beneficia a quien busca darle un mal uso, es fácil protegerse y tomar ciertas precauciones para evitar que tus accesos caigan en malas manos.



Usa aplicaciones de seguridad: Hay aplicaciones que puedes adquirir para vigilar si alguien intenta acceder a tu teléfono. Estas aplicaciones te ayudan a detectarlas y bloquearlas antes de que puedan cumplir con su cometido.

Hay aplicaciones que puedes adquirir para vigilar si alguien intenta acceder a tu teléfono. Estas aplicaciones te ayudan a detectarlas y bloquearlas antes de que puedan cumplir con su cometido. Cuida a que redes te conectas: Si te conectas a una red wifi sin contraseña es más fácil para los hackers acceder a tus dispositivos. Si tienes internet en casa, ponle una contraseña robusta y cámbiala cada determinado tiempo para complicar el acceso a los delincuentes.

Si te conectas a una red wifi sin contraseña es más fácil para los hackers acceder a tus dispositivos. Si tienes internet en casa, ponle una contraseña robusta y cámbiala cada determinado tiempo para complicar el acceso a los delincuentes. Cubre la cámara: Una buena opción, que no está de más tener en cuenta y que puede ayudarte a evitar que otros te miren a través de tu cámara, es cubrirla. Incluso si alguien lograra entrar no podría grabar nada sin tu conocimiento.

¿Cómo saber si mi teléfono tiene un virus?

A continuación, te compartimos ciertos puntos a tomar en cuenta para saber si tu teléfono tiene algún virus.