De esta manera sabrás si tu vecino te bloqueó de su Wi-Fi

En el mundo actual contar con Wi Fi en un establecimiento o vivienda es fundamental, ya que es una herramienta esencial para desempeñar actividades laborales o de estudio. No obstante, hay personas que debido a diversas situaciones no cuentan con internet propio. Por lo cual, deciden colgarse de la red de algún vecino para poder adquirir el servicio, pero muchas veces los vecinos deciden bloquear su señal inalámbrica. A continuación te explico cómo puedes averiguar si tu vecino te bloqueó de su Wi-Fi.

¿Cómo puedo saber si mi vecino me bloqueó de su Wi-Fi?

Ahora bien, si te has colgado de la red Wi-Fi de alguno de tus vecinos o amigos para no pagar el servicio de internet y de pronto ya no te aparece la señal, lo primero que debes hacer es verificar en tu teléfono o computadora cómo tenías guardada la conexión. Una vez hecho esto, desde otro dispositivo, como puede ser el celular de un amigo, prueba buscando la señal de Wi-Fi que solías usar, si la encuentras significa que la persona dueña de esa señal te ha bloqueado.

CUIDADO con los fraude en reparación de equipos electrónicos.

Este proceso te permitirá conocer que el usuario, del cual tomabas el internet sin su conocimiento, supo que tu dispositivo le robaba la red y tomó la iniciativa de cambiar su configuración y contraseña.

¿Cómo evitar que me roben el Wi-Fi?

Por otra parte, si te encuentras en la otra cara de la moneda y te gustaría saber cómo puedes evitar que te roben el Wi-Fi, aquí te lo explico, solo debes seguir estos pasos: