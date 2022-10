Eclipse solar octubre 2022: ¿Cuándo y cómo verlo en México?

Uno de los fenómenos astronómicos más espectaculares tendrá lugar el próximo 25 de octubre cuando el astro rey deleite a miles de personas con un eclipse parcial de Sol, por ello, es importante conocer la forma correcta de observar este maravilloso suceso para no dañar nuestra vista.

El eclipse parcial de Sol iniciará el 25 de octubre en punto de las 03:48 horas del centro de México y alcanzará su punto máximo a las 06:00, mientras que su descenso iniciará después de las 08:00 de la mañana.

Desafortunadamente solo podrá ser apreciable en Europa, noreste de África y Asia Occidental, por lo que en México no será visible; sin embargo, podremos seguirlo en vivo y en directo a través de internet.

De acuerdo con Time and Date, los eclipses jamás llegan solos, pues generalmente se registran dos fenómenos astronómicos de igual magnitud de forma consecutiva, prueba de ello es que tras el eclipse solar habrá un eclipse total de Luna, mismo que se prevé ocurra el próximo 8 de noviembre.

Cabe mencionar que, es de vital importancia seguir las recomendaciones de los expertos para apreciar la belleza de este tipo de eventos astronómicos, de lo contrario, podría tener consecuencias irreparables, principalmente en la vista de todo aquel que lo observe.

El oftalmólogo pediátrico Vike Vicente declaró a The Washington Post que observar un eclipse solar sin seguir las medidas necesarias podría provocar efectos colaterales en la visión de las personas.

“Puedes mirar el Sol durante un eclipse por 10 minutos y no duele. Puedes simplemente mirarlo, y es realmente genial mirar, pero todo ese tiempo estás literalmente quemando las células de tu retina. Una vez que se queman, no hay reparación, no hay arreglo”, declaró.

Ver un eclipse de Sol fijamente genera consecuencias de diferente grado de letalidad; hay algunas que solo provocan cicatrices en la retina o quemaduras, hasta provocar la ceguera parcial o permanente. Su gravedad puede aumentar si, durante el tiempo que se observa el eclipse solar se utilizan telescopios o binoculares.

¿Cómo proteger nuestros ojos? De acuerdo con la Sociedad Astronómica Estadounidense, es importante usar lentes de eclipse, mejor conocidos como visores solares, los cuales cuentan con filtros solares especiales que no son difíciles de conseguir.

Recomendaciones: