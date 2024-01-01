Estoy cansada de los celos de mi marido | Programa 1 de enero del 2024
Cintia está cansada de los celos de su marido, quien asegura que ella es coqueta. Su suegra dice que Cintia es de moral distraída que no viste adecuadamente.
Cintia asegura que su marido es muy celoso y que no la deja ir al baño en paz. Su esposo dice que ella provoca sus celos porque es muy coqueta. La suegra de Cintia opina que ella es de moral distraída y que no se viste de manera adecuada. El papá de Cintia quiere que su hija se divorcie.