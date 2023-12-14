Te quité el hambre y te metiste con mi marido | Programa 14 diciembre 2023
Mientras Estefany le quitó el hambre a su empleada de confianza, Argelia, ella se metió con su marido y se quedó con su ropa, su negocio, su coche y su casa.
Estefany le quitó el hambre a su empleada de confianza Argelia y ella se metió con su marido, se quedó con su ropa, su negocio, su coche y su casa. El hijo de Estefany asegura que una calentura y una vieja interesada destruyeron su hogar; su hija dice que su mamá no tiene dignidad.