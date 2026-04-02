Frecuencia Payasos sorprende con un show lleno de risas y destreza

El espectáculo de Frecuencia Payasos se ha convertido en una experiencia imperdible, donde la diversión está garantizada de principio a fin. Con un show dinámico y lleno de energía, los artistas demuestran una increíble destreza con la cuerda, logrando sorprender al público mientras provocan carcajadas y despiertan la nostalgia de la infancia.

