Fue infiel y ahora quiere regresar | Programa del 1 de abril del 2026

Guadalupe dejó atrás a sus hijas y a su esposo Carlos por irse con otra persona, pero ahora, después de varios años, intenta volver y recuperar lo que perdió. Sin embargo, el camino no será fácil, ya que Elena, su suegra, se opone rotundamente a que retomen la relación, generando un fuerte conflicto familiar lleno de tensión y emociones encontradas.