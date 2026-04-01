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Fue infiel y ahora quiere regresar | Programa del 1 de abril del 2026

Tras años de ausencia, Guadalupe busca regresar con su familia, pero el rechazo de su suegra complica todo.

Guadalupe dejó atrás a sus hijas y a su esposo Carlos por irse con otra persona, pero ahora, después de varios años, intenta volver y recuperar lo que perdió. Sin embargo, el camino no será fácil, ya que Elena, su suegra, se opone rotundamente a que retomen la relación, generando un fuerte conflicto familiar lleno de tensión y emociones encontradas.

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