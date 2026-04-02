Maribel Fernández alza la voz y defiende a Carmen Salinas tras polémicas declaraciones en su contra

Maribel Fernández salió en defensa de Carmen Salinas luego de que resurgieran declaraciones en un capítulo del programa de Saskia Niño de Rivera, donde se abordaron aspectos polémicos sobre la actriz. Fernández consideró injusto que se le señale de esa manera cuando ya no puede dar su versión de los hechos, dejando claro su respeto y cariño hacia “Carmelita”, y haciendo un llamado a la empatía.