Conductores de Ventaneando recuerdan a Daniel Bisogno a un mes de su muerte

El día de ayer (20 de marzo) se cumplió el primer mes del sensible fallecimiento de nuestro querido amigo y conductor Daniel Bisogno. Por ello, sus compañeros de Ventaneando lo recordaron este viernes con gran cariño.

¿Cómo recordaron nuestros conductores a Daniel Bisogno?

“Ayer cumplimos un mes con la ausencia de nuestro querido Daniel Bisogno y desde donde esté le mandamos un saludo y, aunque no lo crean se siente su presencia aquí”, dijo Pedro Sola, a lo que Ricardo Manjarez declaró que “pues seguro está aquí cerquita Peter, sino que aquí mero”.

“Lo escuchas en los audios, lo ves en las imágenes y todavía no concibes que no lo vamos a ver”, añadió Rosario Murrieta.

Por su parte, Mónica Castañeda reveló que “ayer me encontré aquí a Freddy Ortega, quien vino a unas entrevistas a ADN 40 y justo comentábamos eso. Me dice: ‘¿Cómo estás amiguita? Me sigue costando mucho trabajo el llegar a los camerinos en el teatro’ y le decía ‘pero es poco a poco’. Es muy, muy duro para todos, muy triste”, finalizó Pedrito Sola